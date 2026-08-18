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Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku

Välismaa
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Moskva Ukraina droonirünnaku ajal
Moskva Ukraina droonirünnaku ajal Autor/allikas: Exilenova_plus/Telegram
Välismaa

Ukraina väed korraldasid ööl vastu teisipäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna vastu, teatasid kohalikud võimud ning Venemaa sotsiaalmeediakanalid. Võimude teatel suundus Moskva poole enam kui 600 drooni.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 18 augustil kell 6.25:

- Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku;

- Venemaa hoiatas Suurbritanniat Ukraina varustamise eest droonidega. 

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku

Venemaa tulistas öösel Moskva oblastis alla 180 drooni, teatas pealinna linnapea Sergei Sobjanin teisipäeva varahommikul sotsiaalmeedias.

Tema sõnul suundus esmaspäeva õhtust kuni kella viieni hommikul Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna poole kokku 620 drooni.

Ukraina seirekanal Exilenova Plus teatas, et Venemaa õhutõrje tabas Pavlovski Possadi linnas, umbes 67 kilomeetri kaugusel Moskvast, elumaja, kui üritati droone alla tulistada. Hoone katusel oli näha tulekahju. 

Samuti teatati tulekahjust Moskva oblastis asuvas alumiiniumitehases. Kolmas tulekahju puhkes väidetavalt Ljubertsõs asuvas majas, mis jääb vahetult Moskva linna piiridest väljapoole.

Tekitatud kahju ulatus ei olnud kohe teada.

Teatatud rünnakud järgnesid 16. augustil toimunud ühele Ukraina suurimale droonirünnakule Moskva oblastis, mille käigus sai kahjustada Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv ladu.

Ukraina droonivõimekuse arenedes on rünnakud Moskva vastu viimastel kuudel sagenenud.

Ukraina ründab regulaarselt sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist taristut, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata.

Venemaa hoiatas Suurbritanniat Ukraina varustamise eest droonidega

Venemaa süüdistas Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikus eskaleerimisele suunamises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu.

"Sellega tegutseb Suurbritannia veriste kuritegude ja terrorirünnakute kaasosalise ja kaastäitjana," teatas Venemaa saatkond Suurbritannias.

Saatkond lisas, et Londoni tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial vastutada. Mida sügavamalt riik konflikti sekkub, "seda kõrgemat hinda tuleb tal maksta", teatas saatkond.

Suurbritannia kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval õlg õla kõrval.

"Venemaal ei tohiks olla mingit kahtlust selle valitsuse kindlameelsuses seista vastu Venemaa agressioonile nii Ukrainas kui ka Suurbritannia ja meie liitlaste vastu," ütles ministeeriumi esindaja avalduses.

Esindaja sõnul on Suurbritannia pühendunud varustama Ukrainat varustusega, mida Ukraina vajab, et kaitsta end Venemaa presidendi Vladimir Putini ebaseadusliku sissetungi eest.

Kõnealuseid droone toodavad kaks eraldi Suurbritannia ettevõtet ning neid on Venemaal ulatuslikult ja edukalt kasutatud sõjaliste ja tööstuslike sihtmärkide, sealhulgas naftatöötlemistehaste ja veebikaubandusettevõtte Wildberries ladude ründamiseks.

Ukraina on Wildberriesi korduvalt sihikule võtnud ning väidab, et kümnest suurimast ettevõtte logistikakeskusest seitse on tegevusest välja viidud.

Üks sõjaväeallikas kinnitas BBC-le, et rünnakutes kasutati Suurbritannia droone. 

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova on öelnud, et Venemaa territooriumi ründamiseks, sealhulgas Rostovi oblasti Kamenski rajoonis asuva kütusehoidla vastu, kasutati Briti komponente ja konfiguratsioone sisaldavaid droone.

Moskva hoiatus Suurbritanniale järgnes Ukraina rünnakute lainele Venemaal. 

Aprillis teatas Suurbritannia kaitseministeerium, et tarnib Ukrainale kümneid tuhandeid droone, sealhulgas pikamaa-ründedroone. Tegemist oli Suurbritannia seni suurima sellise abipaketiga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters, BBC

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