Elron peatas taristu lõhkumise tõttu rongiliikluse idasuunal

Elroni kaubamärki kasutav AS Eesti Liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongiliikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavat kontaktvõrku ning see takistab rongide liikumist. Kapo andmetel ei ole tegemist sabotaažiga.

"Päeva esimene Narva – Tallinna rong seisab hetkel Kohtla-Nõmme ja Püssi jaamavahes ega saa liikuda Tallinna suunas," teatas Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe pressiteate vahendusel. "Reisijad toimetatakse esimesel võimalusel edasi bussiga sihtkohta," lisas ta.

Taristuomanik AS Eesti Raudtee prognoosib parandustööde kestust kuni keskpäevani.

Mäe täpsustas hiljem, et rongid ei sõida Püssi ja Narva vahel. Seniks, kuni Eesti Raudtee takistuse kõrvaldab, korraldab Elron vajadusel asendustranspordi bussidega ning Mäe soovitas kõige ajakohasema teabe leidmiseks vaadata Elroni veebilehte www.elron.ee.

"Palume reisijatelt ebamugavuste pärast vabandust," ütles Elroni esindaja.

Elron hüvitab sõidukorra maksumuse rongi hilinemisel 30 või enam minutit ning hüvituse saamiseks tuleb täita tagastusvorm Elroni veebilehel.

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et toimunus ei ole viiteid sabotaažile, mistõttu kapo juhtunut ei uuri, vaid menetlust juhib politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab AS-ile Eesti Raudtee ja AS-ile Edelaraudtee kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2025. aastal tehti Elroni rongidega 7,66 miljonit reisi.