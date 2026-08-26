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Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist

Välismaa
Ukraina rünnak tabas Tambovi oblastis asuvat Wildberriesi logistikakeskust
Ukraina rünnak tabas Tambovi oblastis asuvat Wildberriesi logistikakeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed jätkasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa suurima veebikaubamaja Wildberries logistikataristu hävitamist. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 26. augustil kell 5.40:

- Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist;

- Budanov: Patriot-rakettide tarned jätkuvad, kuid mullusest vähem.

Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed jätkasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa suurima veebikaubamaja Wildberries logistikataristu hävitamist.

Ukraina rünnak tabas Tambovi oblastis asuvat Wildberriesi logistikakeskust, kus puhkes tulekahju. See toimus pärast mitmepäevaseid Ukraina rünnakuid Wildberriesi konkurendi Ozoni logistikakeskuste vastu.

Viimased rünnakud viitavad, et Ukraina jätkab Venemaa veebikaubamajade survestamist, hävitades nii Wildberriesi kui ka Ozoni logistikakeskusi.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva Kstovos asuvat naftatöötlemistehast.

Nižni-Novgorodi oblastis asuv Kstovo rafineerimistehas on üks Venemaa juhtivaid naftatöötlemistehaseid ja mängib olulist rolli Moskva piirkonna varustamisel naftasaadustega.

Budanov: Patriot-rakettide tarned jätkuvad, kuid mullusest vähem

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski administratsiooni juht Kõrõlo Budanov nimetas õhukaitset Kiievi üheks prioriteediks ja palus Itaalial aidata neid taeva ja merede kaitsmisel, vahendas portaal Unian teisipäeva õhtul väljaannet La Stampa.

Väljaande kohaselt on Kiievil Budanovi sõnul vaja hetkel nelja asja.

"Esiteks, laskemoona õhukaitsesüsteemidele. Iga tabatud ballistiline rakett tähendab päästetud kodu, terveks jäänud kooli ja surmast päästetud inimesi. Teiseks, ühist tootmist: me toodame juba üle poole sellest, mida vajame sõjategevuseks, kuid meil on vaja uusi litsentse, tehnoloogiaid ja ühisettevõtteid. See võimaldaks meil mitte sõltuda partnerriikide poliitilistest tsüklitest. Kolmandaks, ettearvatavat rahastust, vastasel juhul ei saa armee operatsioone planeerida. Vabandust, on veel ka neljas punkt, mis puudutab mitte ainult meid: laevaliikluse turvalisus Musta mere piirkonnas," rääkis Budanov.

Ajakirjaniku küsimusele, kas on aset leidnud mingeid edusamme Patriot-süsteemide rakettide tarnimisel Ukrainale, märkis Budanov, et tarned jätkuvad, kuid neid ei ole piisavalt.

"Ma ei nimeta numbreid, sest ma ei taha anda vaenlasele eelist ega käituda partnerite suhtes ebakorrektselt. Ütlen vaid, et 2026. aastal saame vähem kui 2025. aastal. Tarned jätkuvad, need on regulaarsed, kuid neist ei piisa, et vastu seista Venemaa rünnakute tempole," ütles Budanov.

Samas tunnistas Budanov, et isegi märkimisväärne raketitarne ei suuda sõja käiku muuta, kuid see suurendaks konflikti hinda Venemaale.

"Kremli jaoks on iga sihtmärgini jõudnud ballistiline rakett edu, samas kui iga alla tulistatud rakett on põhjus tõsiseks järelemõtlemiseks, sealhulgas ka majanduslikus mõttes," ütles Budanov.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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