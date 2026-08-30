Ukraina väed ründasid Venemaal suurt naftatöötlemistehast ja õhuväebaasi

Üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid, Kirishi nafta orgaanilise sünteesi tehas, tuntud ka kui Kinefi tehas, süttis põlema pärast Ukraina vägede rünnakut Leningradi oblastis, teatas Telegrami kanal Exilenova Plus, vahendas The Kyiv Independent.

Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko teatel puhkes Kiriši linna tööstustsoonis pärast droonirünnakut tulekahju.

"Leningradi oblasti kohal tulistati alla 42 mehitamata õhusõidukit. Mehitamata õhusõiduki rünnaku tagajärjel avastati Kiriši linna tööstustsoonis tulekahju," kirjutas oblasti kuberner.

Samuti ründas Ukraina Venemaa Krasnodari krais Jeiski linnas asuvat õhuväebaasi, kus pealtnägijate teatel toimus rida tugevaid plahvatusi.

Venemaa ründas taas Kiievit

Laupäeva hilisõhtul ründasid Vene väed Kiievit droonidega, teatas linnapea Vitali Klitško.

Tema sõnul põhjustas rünnak Obolonski rajoonis 12-korruselises hoones tulekahju teisel kuni viiendal korrusel.

Hiljem teatas Kiievi sõjaväevalitsus tulekahjust Podolski rajoonis asuvas laos ja Golosejevski rajoonis asuva laohoone kahjustustest.

Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse (SES) teatel sai rünnakus vigastada vähemalt kolm inimest.

Venemaa koondab vägesid Lõmani suunal

Vene väed jätkavad jõudude koondamist Donetski oblastis Lõmani suunal, suunates sinna täiendavaid rünnaküksusi, droonioperaatoreid ja välismaa palgasõdureid, ütles Suspilne telesaates Ukraina 66. üksiku mehhaniseeritud brigaadi pressiesindaja Vassõl Denisjuk.

Tema sõnul tekitab Ukraina kaitsevägi samal ajal okupantidele märkimisväärseid kaotusi ega lase neil koguda ressursse ulatuslikumaks pealetungiks.

Denisjuki sõnul otsib Venemaa sellel suunal kogu rindejoone ulatuses haavatavaid kohti, püüdes saavutada vähemalt kohaliku tähtsusega edusamme ja neid edasi arendada. Selleks täiendab Venemaa juhtkond pidevalt üksusi isikkoosseisuga ja koondab jõude rindejoone lähedusse.

"Nad püüavad koguda oma isikkoosseisu rindejoone lähedusse, suurendada selle arvukust, et neid rünnakuid jätkata. See on katse kompenseerida neid kaotusi, mida Vene sõjavägi varem kandis. Lisaks suurendab ta droonimeeskondade arvu, st püüab tegutseda mitte ainult maapinnal. Püüab suurendada ka droonide osakaalu, et rünnata meie positsioone ja logistikamarsruute," ütles pressiesindaja.

Denisjuk märkis, et okupatsioonivägede koosseisus kasvab välismaa palgasõdurite arv: praegu moodustavad nad sellel suunal umbes 30 protsenti isikkoosseisust. Ta lisas:

"Nad on pärit Ladina-Ameerika, Aafrika ja Kagu-Aasia riikidest. Nende arv kasvab pidevalt. See tähendab, et kui venelased saadavad meie vastutusalasse uue kompanii, siis üks selle kompanii rühm koosneb kindlasti täielikult välismaalastest. Nende väljaõppe tase on äärmiselt madal. Venelased meelitavad neid pettusega okupatsiooniarmee ridadesse ja saadavad nad peaaegu kohe, peaaegu ilma ettevalmistuseta, lahingülesandeid täitma."

Ukraina parlamendi inimõigusvoliniku Dmõtro Lubinetsi sõnul on Ukraina kaitseväe kätte vangi langenud 51 riigi kodanikud, kes kõik osalesid sõjas Ukraina vastu.