Kohtade nappus jätab 11. klassi õpilased Cambridge'i keeleeksamilt kõrvale

Cambridge'i kõrgelt hinnatud C1 keeletaseme inglise keele eksamit valivad meie gümnaasiumiõpilased riigieksami B2 keeletaseme kõrval üha rohkem. Viimased seitse aastat on eksami sooritamist rahastanud riik, kuid tuleval kevadel saab seda ministeeriumi vahenditest teha viimast korda.

"Kogu lepingumaht on olnud ligikaudu kaks miljonit. See jaguneb nende aastate peale ära. Me oleme seda natukene nüüd suurendanud, et see viimane sessioon võimaldada nii paljudel õpilastel seda eksamit sooritada kui vähegi võimalik," ütles haridusministeeriumi kesk- ja kutsehariduse nõunik Marika Peekmann.

See tähendab, et kevadisel eksamiperioodil saab Cambridge'i eksamit teha 3100 abiturienti ehk 900 õpilast rohkem kui lepinguga ette nähtud. Mustamäe riigigümnaasiumis tegi rahvusvahelist eksamit viimati ligi 90 protsenti abiturientidest. Kuna nooremate õpilaste puhul tekib tuleval kevadel "kes ees, see mees" olukord, siis otsustati isekeskis, et 11. klassi õpilased eksamile ei lähe.

"Praegu on ikkagi väga segane see, et kui eelisõigus minna eksamile on 12. klassil, siis kui palju neid 11. klassi õpilasi teoreetiliselt eksamile saaks. Kas see on aja peale, oskuste peale, mis saab nendest, kes sinna siis ei pääse? Me ikkagi tahame, et eksamile läheks õpilane, kes on ettevalmistatud, tal on õppekava läbitud, et ta tunneks end eksamil kindlalt," lausus Mustamäe riigigümnaasiumi inglise keele õpetaja Martin Arro.

Cambridge'i eksamile saavad kõigepealt registreeruda 12. klassi õpilased. Kui kohti jääb üle, pääsevad eksamile ka nooremad. See info läks aga mitmete õpilaste jaoks välja liiga hilja.

"Meie koolis on 19 õpilast, kes sooritasid selle eeltesti septembri esimestel päevadel ja siis ei olnud mingit informatsiooni selle kohta, et nad ei saa äkki üldse eksamit teha. Väga pettumust valmistav olukord, sest meie saime teada seda, et eelistatakse 12. klasse 27. oktoobril Harno infotunnis. Me ei saa lihtsalt õpilastele öelda, et nüüd te ei saa. Kust see õpilastest hoolimine ja kõik õppijate heaks siis nüüd jäänud on?" sõnas Vinni-Pajusti gümnaasiumi inglise keele õpetaja.

Haridusministeerium rõhutab, et Cambridge'i eksamit saab tulevikus jätkuvalt sooritada mitusada eurot maksva tasulise teenusena või on võimalik teha riigieksam.