"Meie hoog on reaalne. Nvidia on erakordne tehnoloogialiider, mida veab meie inimeste lakkamatu innovatsioon," ütles ettevõtte ajutine tegevjuht Colette Kress avalduses. See oli tema esimene pöördumine pärast seda, kui nõukogu ta eelmisel nädalal ametisse nimetas.

Ettevõtte kohal ripuvad küsimärgid pärast seda, kui Jensen Huang eelmisel nädalal tagasi astus süüdistuste tõttu mitmetes abieluvälistes suhetes, sealhulgas ühe väidetava Hiina spiooniga, kes võis toimetada kiipe Hiinasse.

Esimest korda ligi 28 aasta jooksul alates Californias Santa Claras asuva ettevõtte börsile tulekust ei juhtinud Huang kvartaalset tulemuste tutvustust.

Selle asemel kuulsid investorid finantsjuhti Kressi.

"Nvidias jätkub kõik tavapäraselt," ütles Kress kõnes, püüdes investoritele ja klientidele kinnitada, et ettevõte on pärast juhtkonna vahetust stabiilne.

Ettevõtte käivet kasvatavad ka suured tehisintellekti laborid, nagu ChatGPT looja OpenAI ja Claude'i looja Anthropic.

"Ootame, et peamised tipplaborid panustavad sel aastal ligikaudu 15 protsenti meie andmekeskuste tuludest," ütles Kress.

"Meie hoog on reaalne. Meie nõudlus kiireneb, meie pakkumine kasvab, meie kliendid ja partnerid on meiega ning töötajad on pühendunud. Me saame hakkama," ütles Kress teisipäevase kõne lõpus.

Nvidia nõukogu esimees Harvey Jones ütles veel, et ettevõte ei kavatse Huangi tagasi tuua.

"Nvidia nõukogu võttis tema tagasiastumisavalduse ühehäälselt vastu ega kavatse Jensenit tegevjuhina ametisse ennistada," ütles Jones tulemuste tutvustusel. Ta keeldus kommenteerimast Huangi tagasiastumise asjaolusid, kuid ütles, et annab lisateavet sobival ajal.