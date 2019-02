Uus nimi saadi tänu naaberriigi Kreekaga tüli lahendamisele, mis kindlustab Põhja-Makedooniale ka koha NATO-s.

Põhja-Makedoonia nimele üleminekust anti teada valitsuse pressiavalduses. Selleks on vaja läbi viia ka rida praktilisi muudatusi nagu tänavasiltide, passide ja rahatähtede väljavahetamine. Esimese sammuna avati teisipäeval uus valitsuse koduleht.

Peaminister Zoran Zaev ütles, et riik jätkab muudatusi, mis on vajalikud eelmisel aastal Kreeka peaministriga sõlmitud ajaloolise kokkuleppe täitmiseks.

"Me peame näitama, et täidame oma osa kohustustest," ütles ta. "Ma usun, et kõik institutsioonid on valmis tegutsema."

Välisminister Nikola Dimitrov ütles, et nimemuutus sai teoks pärast lõplikku diplomaatiliste nootide vahetamist Kreekaga.

"Olgu täna Kreeka ja Põhja-Makedoonia pika sõpruse algus," ütles ta Twitteris. "Me ei saa muuta oma minevikku, aga me saame ja muudame oma sõpruse, partnerluse ja koostöö tulevikku."

Nimetüli ulatub 1991. aastasse, mil Makedoonia end endisest Jugoslaaviast iseseisvaks kuulutas.

Ateena väitis, et naaberriigi nimi Makedoonia kätkeks endas pretensiooni Põhja-Kreeka samanimelisele provintsile ja Antiik-Kreeka kultuuripärandile. Sestap on kreeklaste vastuseis nimemuutusele suur.

Ehkki üle 130 maailma riigi tunnustas ametlikult nimekuju Makedoonia, oli riik ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Endise Jugoslaavia Vabariig Makedoonia (FYROM) nime all.

Nimetüli tõttu takistas Kreeka aastaid Makedoonia ühinemist NATO ja Euroopa Liiduga

Tülis saavutati läbimurre sel suvel. Zaev ja Kreeka peaminister Alexis Tsipras leppisid kokku kompromissis Põhja-Makedoonia ning Kreeka loobus tõkestamast naaberriigi NATO-sse ja EL-i pürgimist.

Hoolimata tugevast vastuseisust mõlema rahva hulgas, ratifitseerisid parlamendid kokkuleppe.

Põhja-Makedoonia asevälisminister Andrej Žernovski ütles kohalikule telekanalile Telma, et kolme päeva jooksul vahetatakse välja viidad piiripunktides, lennujaamades ja tollikontrollis.

Nelja kuu jooksul hakkab siseministeerium välja andma uusi autode numbrimärke nimelühendiga NMK, uued passid tulevad aasta lõpuks, lisas ta.

Põhja-Makedoonia teatab ÜRO-le ja selle liikmesriikidele lähipäevil ametlikult nimemuutusest.

Keskpank teeb ettevalmistusi vana nimega kupüüride väljavahetamiseks.

Teisipäeval heisati Makedoonia valitsushoonel NATO lipp, sest alliansi liikmesriigid kiitsid heaks Põhja-Makedoonia 30. liikmeks võtmise.

Zaev ütles pealinnas Skopjes tseremoonial, et riik on saavutanud ajaloolise eesmärgi saada NATO-sse vastu võetud.

Liitumisleppe peavad heaks kiitma kõik 29 NATO liiget. Kreeka tegi seda juba eelmisel nädalal, teisipäeval järgnes talle Sloveenia.

Makedoonia teavitas ÜRO-d ametlikult riigi nime muutumisest

ÜRO kinnitas kolmapäeval, et Makedoonia valitsus teavitas neid ametlikult, et riigi uus nimi on Põhja-Makedoonia.

ÜRO ametnik ütles, et vastav teade edastatakse nüüd ka Peaassambleele ja Julgeolekunõukogule.

Makedoonia kandis rahvusvahelistes organisatsioonides seni nime Endise Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM).