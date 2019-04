Läänemeelseks peetav Stevo Pendarovski toetab Kreekaga saavutatud kokkulepet, mille alusel sai riigi nimeks Põhja-Makedoonia Vabariik, tema konkurent on juuraprofessor Gordana Siljanovska-Davkova, kes ei poolda uut nimekuju.

Pärast 98 protsendi häälte kokkulgemist oli Pendarovski toetus 42,7 ja Siljanovska-Davkova häältesaak 42,5 protsenti. Valimistel osales 41,9 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Valimiste teine voor, milles nähakse usaldushääletust peaminister Zoran Zaevi poliitikale, peetakse 5. mail.

Põhja-Makedoonias on presidendil suuresti tseremoniaalne roll, kuid ta on ka riigi relvajõudude kõrgeim juht ning allkirjastab parlamendis vastuvõetud seadused. Lahkuv rahvuslasest president Gjeorge Ivanovi on näiteks keeldunud allkirjastamast albaania keelele suuremate õiguste andmist, takistades riigi sisemise stabiilsuse huvides vastuvõetud seaduse jõustamist.

Siljanovska-Davkova on öelnud, et Euroopa õiguse professorina austab ta Kreekaga sõlmitud kokkulepet, kuid kavatseb teha kõik, et näidata kokkulepe mõned aspektid on vastuolus riigi põhiseadusega.