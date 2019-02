President Kaljulaid andis tänavu teenetemärgid 112 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.

Päris tihti tähendab meie kõrgete emotsioonilainetega ajastul südamest Eesti ellu panustamine rohkelt selgitamist ja ühisosa ning tasakaalu otsimist, ütles Kaljulaid reedel teenetemärke üle andes.

"Te olete teinud Eesti paremaks, ja teinud seda südamega. Ent nagu neil päevil ka kinolinale jõudnud "Tõde ja õigus" meelde tuletab, võib südamegagi tehtu hakata viltu vedama ja muutuda rappaviivaks rabamiseks, kui kaovad inimesed meie ümber, kui me neid enam ei märka. Sellist väsimust ja mahajäämise tundest tekkinud pettumust paistab kurvakstegevalt palju ka meie inimestes. See võib juhtuda, kui olla kindlalt veendunud, et teeme alati iga päev õigeid asju, " selgitas riigipea.

President Kaljulaidi sõnul tuleks just seetõttu oma tegemistes säilitada paras annus elutervet kõhklust ja kahtlust, sest ühisosa otsimine ja erisuste kirjeldamine peavadki olema omavahel tasakaalus.

"Siia saali ei jõua ju keegi kunagi üksinda. On teekaaslased, töökaaslased, mõttekaaslased; treenerid, õpilased, abilised, juhendajad, innustajad. On muidugi ka vastuvaidlejad, kellele oma plaane ikka ja jälle põhjendades ning tutvustades saavad need plaanid järjest ja järjest paremaks," ütles president ja lisas, et ühisosa otsimine ja erisuste kirjeldamine peavadki olema omavahel tasakaalus. "Siis püsib ühiskond tervikuna ilusasti koos, vaatamata sellele, et iga inimese jaoks on kallimad ikka just tema oma mõtted."

Tänavu on teenetemärkide saajaid 112. "See polnud taotlus, see juhtus nii. Aga ometi on see sümboolne – laureaatide ridades on tõepoolest palju neid, kelle töö aitab just seal, kus tuleb valida 112. Või neid, kes aitavad teha nii, et seda numbrit ei tuleks valida," selgitas riigipea.

"Teiste aitamisele pühendunud inimesed peavad tihtipeale oma kutsumust järgides leppima küllalt tagasihoidlike tingimustega. Riiklikud teenetemärgid on minule presidendina hea võimalus öelda, et te olete mulle olulised," lausus president Kaljulaid.

Riigipea tänas ka kõiki laureaatide esitajaid, kelle põhjenduste lugemine on kindlasti üks presidendiameti liigutavamaid osasid. "Eesti rahvas oskab näha ja märgata kõiki neid inimesi lähemal ja kaugemal, kelle elu kulgeb teiste peale mõeldes, tehes asju, mis aitavad hoida elu ja tervist, turvalisust, luua sissetulekuid või hoopiski pakkuda meile head tuju ja ilusaid elamusi. Me oskame hinnata neid, kes meie kõikide omavahelise tasakaalu – meie riigi, sest riik ongi meie kõikide omavaheline tasakaal – hea käekäigu eest hoolitsevad."

