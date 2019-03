Nõukogude aega nostalgiliselt meenutav eestlane – kas ta on ikka eestlane? Lätlasest vanemate laps ja enamiku ajast Lätis elanud Kristian Jaak Peterson – kas tema oli eestlane? Või lastega Soome kolinud üksikema – kas tema on eestlane? Kes me, eestlased, oleme?

USA ametnikud on viimasel aja üritanud veenda ka teisi riike piirama Huawei ja Hiina telekommunikatsiooniettevõtte ZTE tehnoloogia kasutamist, sest nad on hakanud ehitama võimsaid 5G võrke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Huawei juhatuse esimees Guo Ping lisas hiljem veel süüdistused, et USA valitsus on häkkinud ettevõtte servereid ning varastanud elektronkirjavahetust ja koode.

