Jäärats: Macron näitab oma üleskutsega, et EL pole vaid ajalooline rahuprojekt

Eelmisel nädalal avaldas Macron Euroopa Liidu kõikide riikide suuremates väljaannetes üleskutse, millele ta andis kõlava pealkirja "Euroopa taassünni nimel".

Prantsuse riigipea kutsub üles looma reeglid, mis võitleksid vihakõne vastu, samuti looma demokraatiate kaitse Euroopa ameti, mis aitaks tõkestada valimistele korraldatud küberrünnakuid, ja keelustama poliitiliste parteide rahastamise võõrriikidest.

Macron tõstatab oma pöördumises rände ja solidaarsuse teema - ta loob tingimusliku seose Schengenis osalemise ja asüülipoliitika ühtlustamise vahel. "Peame kõik Schengeni ala põhimõtted uuesti läbi vaatama ja need, kes soovivad selles osaleda, peavad täitma neile pandud vastutuse ja solidaarsuse kohustusi," märgib Prantsusmaa president.

Macron kutsub üles suurendama kaitsekulutusi ja looma Euroopa julgeolekunõukogu, kuhu oleks kaasatud ka Ühendkuningriik.

Macron kutsub ka üles strateegilistes tööstusharudes ja avalikes hangetes eelistama Euroopa ettevõtteid, nagu seda teevad ameeriklased ja hiinlased.

Samuti kutsub riigipea üles tagama Euroopa töötajatele võrdsed palgad ning leppima kokku üleeuroopalises miinimumpalgas.

Jääratsi sõnul vastab Macroni üleskutse sisu sellele, mida Prantsusmaa on alati rääkinud. Tema sõnul on tõstatatud teemad väga tähtsad.

"Selles mõttes ma usun, et laias laastus probleemide kaardistusega ollakse küllalt palju nõus. /.../ Küsimus on selles, kas need meetmed või vastused, mida president välja pakub, on kõikidele riikidele just sobivad ja kas samu probleeme nähakse samast vaatenurgast," rääkis Jäärats "Välisilmale".

"Aga ma arvan, et ta on osundanud küllalt olulistele probleemidele. Ja teiseks, ma usun, et tema sõnum on olnud ka selles mõttes laiemale üldsusele, et Euroopa Liit pole ainult olnud see ajalooline rahuprojekt, vaid ma usun, et ta tahab näidata ka seda, et Euroopa Liit pakub kaitset oma kodanikele, mis on ju ühe koosluse peamine funktsioon, ja tõstatab mõningaid väga suuri teemasid, sealhulgas Euroopa Liit muutuvas väliskeskkonnas - USA, Hiina ja kõik selle ümber toimuv," lisas ta.