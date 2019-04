President Kersti Kaljulaid, kes kell 13.45 lahkus Moskvas Eesti saatkonna taasavamise pidulikult vastuvõtult Kremlisse, kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, ütles enne lühikeses sõnavõtus, et Eesti soovib Venemaaga uusi suhteid ja et Eesti on dialoogiks valmis.

Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre, kes vastuvõtu võõrustajana kõneles enne riigipead, kinnitas, et meie vanim saatkonnahoone, nüüdseks renoveeritud pärl Moskva kesklinnas, "jääb Eestile, kuni oleme vabad ja iseseisvad, seega loodetavasti igavesti".

Vene poolelt kaks ministrit, Eestist ei ühtegi

Kaljulaid maandus Moskvas täna varahommikul kella 6 paiku, saabudes Venemaa pealinna otse kolmepäevaselt Portugali riigivisiidilt. Pärast mõnetunnist puhkust hotellis sõitis ta Eesti saatkonda, kus kohtus meie diplomaatidega, tutvus renoveeritud saatkonnahoonega ja osales selle taasavamise piduliku vastuvõtu algustunnil.

Kaljulaidi-Putini kohtumine Venemaa olulisimas võimusümbolis Kremlis peaks kestma pool tundi. Ajakirjanikud näevad kohtumise avaminuteid, kuid küsimusi presidentidele esitada ei saa, samuti ei ole kavas Kaljulaidi-Putini pressikonverentsi.

Riigipeade vestluse juures on ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja Putini välisnõunik Juri Ušakov. President Kaljulaidi saadavad suursaadik Margus Laidre, keda meie välisteenistuses nimetatakse selle kohtumise üheks arhitektiks, ja presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo. Presidendid räägivad oma emakeeles, neid tõlgib Eesti kultuuriatašee Dimitri Mironov.

Sellele peaks järgnema kuni pooleteisetunnine lõunasöök, kus presidentide ja välisminister Lavroviga ühineb Venemaa majandusarengu minister Maksim Oreškin. 36-aastane Oreškin on Putinile lähedalseisev mõjukas Venemaa noorema põlvkonna poliitik, kes enne ministriks tõusu novembris 2016 töötas poolteist aastat rahandusministri asetäitjana, vastutades rahanduspoliitika, riigieelarve riskide maandamise, tulude prognoosi ja eelarve makromajanduslike küsimuste eest.

Eesti poolelt on sel lõunasöögil president Kaljulaidi kõrval suursaadik Laidre, kantselei direktor Riisalo ja riigipea nõunikud.

Ükski Eesti valitsuse liige kohtumisel Kremlis ei osale.

Samas peab meeles pidama, et Eestis on parlamendivalimiste järgne täitevvõimu vahetuse aeg, kus peaminister Jüri Ratase eelmine valitsus on oma tegevuse samahea kui lõpetanud, aga tema uue valitsuse ministrid ei ole veel ametisse astunud. Järgmisel nädalal lubas president Kaljulaid kohtuda neist mõnedega, kes on talle tundmatud või esinenud riigipeale arusaamatute avaldustega.

Kaljulaid on Moskvas ka homme

Täna varasel õhtupoolikul peaks president Kaljulaid vastama saatkonnas Eesti ajakirjanike küsimustele, siis saab Kremli kohtumiste kohta ka rohkem teavet.

Reede hommikul kohtub ta Venemaa kodanikuühiskonna ja sõltumatu meedia esindajatega ning enne kojulendu Moskvast paneb pärja poliitrepressioonide ohvrite mälestusmärgile Sadovaja ringtee ja akadeemik Sahharovi prospekti nurgal.

Moskvas peatub president Kaljulaid südalinna ajaloolises hotellis National. 1902. aastal Kremli kõrval Maneeži väljakul avatud National on Venemaa pealinna üks kuulsamaid hotelle. Tsaarivõimu viimasel kahel aastakümnel oli see Moskva kõige nooblim ja kaasaegsem öömaja koos restoranide, kondiitriäri ja paari luksuskauplusega. 1918. aasta alguses natsionaliseerisid hotelli bolševikud, kes viisid Venemaa valitsuse Peterburist Moskvasse. Enne kolimist Kremlisse elasid Nationali kolmanda korruse sviidis nr 107 Nõukogude valitsuse juht Vladimir Lenin ja tema naine Nadežda Krupskaja.