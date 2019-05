Lavrov taunis Washingtoni "hävitavat mõju" Venezuelale toetuse kaudu opositsioonijuht Juan Guaidóle, kes väitis teisipäeval, et tal on sõjaväe toetus, teatas Venemaa välisministeerium. "Washingtoni sekkumine Venezuela asjadesse on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine," tsiteeris Vene välisametkond Lavrovi sõnu telefonivestluses.

Vene välisminister taunis ka Ühendriikide presidendi Donald Trumpi varasemaid ja Pompeo äsjast kinnitust, et USA on valmis kasutama vajadusel jõudu. "Nende agressiivsete sammude astumine toob kaasa tagajärjed," ütles Lavrov ja lisas, et "ainult venezuela rahval on õigus otsustada oma tuleviku üle".

Moskva teatel algatas vestluse Pompeo.

USA välisministeeriumi teate kohaselt ütles Pompeo Lavrovile, et Moskva destabiliseerib Venezuelat ja nõudis taas, et Venemaa lõpetaks president Nicolas Maduro režiimi toetamise ja liituks läänepoolkera riikide ülekaaluka enamusega, kes taotlevad Venezuela rahvale paremat tulevikku.

"Pompeo ütles, et Venemaa ja Kuuba sekkumine destabiliseerib Venezuelat ning kahjustab USA ja Venemaa omavahelisi suhteid," ütles USA välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

Kolmapäeval hoiatas ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres Venezuela võime jõu kasutamise eest valitsusvastaste meeleavaldajate vastu. "Peasekretär kordas oma üleskutset, et kõik osapooled rakendaksid maksimaalset vaoshoitust ja hoiatas vägivalla kasutamise eest rahumeelsete meeleavaldajate vastu," ütles ÜRO eestkõneleja Stephane Dujarric.

Venezuela pealinna Caracase idaosas puhkesid kolmapäeval taas kokkupõrked opositsiooni toetajate ja sõjaväelaste vahel, kui valitsuse toetajad ja vastased alustasid 1. mai marsse.

Venezuela rahvuskaartlased tulistasid pisargaasilaenguid meeleavaldajate suunas, kes püüdsid blokeerida maanteed õhuväebaasi lähedal, kus opositsiooniliider Juan Guaido kutsus teisipäeval sõjaväelasi alustama ülestõusu president Nicolas Maduro vastu.

USA välisminister Mike Pompeo ütles kolmapäeval, et president Donald Trumpi administratsioon on valmis astuma sõjalisi samme seoses Venezuela kriisiga.

"President on olnud täiesti selge ja uskumatult järjekindel. Sõjaline tegevus on võimalik. Kui see on see, mis on vajalik, siis seda USA ka teeb," ütles Pompeo Fox Business Networkile.

USA on nende umbes 50 riigi seas, kes on tunnustanud Guaidód Venezuela ajutise presidendina. Venemaa on Hiina ja Kuuba kõrval Venezuela presidendi Nicolas Maduro peamine toetaja.

Venezuelas hukkus maipüha meeleavaldustel üks ja sai viga 46 inimest

Venezuela pealinnas Caracases sai kolmapäeval maipüha meeleavaldustel surma üks ja vigastada 46 inimest.

Vabaühenduse Venezuela Sotsiaalkonflikti Vaatluskeskus andmetel sai Jurubith Rausseo (27) kuulitabamuse pähe ja suri hiljem haiglas.

"Mõistame hukka Jurubith Rausseo mõrva, keda tulistati meeleavalduse ajal pähe," teatas Vaatluskeskus Twitteris.

Inimõigusorganisatsioonide ja terviseametkondade teatel sai kokkupõrgetes vigastada vähemalt 46 inimest, nende seas ka ajakirjanik, kes sai viga, kui rahvuskaartlased tulistasid kummikuulidega rühma ajakirjanikke.

Guaido kutsus kolmapäeval meeleavaldusel oma toetajaid tänavatele jääma, ehkki päeva varem oli nurjunud mõnede temaga liitunud sõjaväelaste mässukatse.

"Tööliste jaoks pole midagi tähistada," lausus opositsioonijuht toetajatele, kes kannatavad hüperinflatsiooni ning toidu- ja raviminappuse käes. "Me jääme tänavatele venezuela rahvale vabaduse saavutamiseni."

Guaido sõnul püüab režiim "repressioone hoogustada, mind taga kiusata ja korraldada riigipöörde".

Opositsioonijuht, keda tunnustab Venezuela riigipeana umbes 50 riiki, teatas ka, et neljapäeval algab järk-järguline streik, millele järgneb üldstreik.

Maduro esines Caracases presidendipalee ees kõnega tuhandetele toetajatele, kuulutades, et ei kõhkle neid isikuid vangi saatmast, kes kannavad vastutust selle "kuritegeliku riigipöörde" eest.

President ütles maipüha kõnes, et niinimetatud riigipööre korraldas Valgest Majast USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton.

Teisipäeval sai Caracases meeleavaldusel vigastada vähemalt 69 ning vahistati vähemalt 150 inimest, teatasid valitsus ja inimõigusorganistasioonid pärast seda, kui Guaido oli kutsunud sõjaväge ülestõusule režiimi vastu, mille valitsus lubas maha suruda.

USA välisminister Mike Pompeo ütles teisipäeva õhtul, et Maduro oli teisipäeva hommikul juba valmis võimu loovutamiseks ja riigist lahkumiseks, kuid Venemaa keelitas teda jääma.

Maduro nimetas seda väidet hiljem "naljaks".

Kõrge Brasiilia ametnik ütles kolmapäeval, et Brasiilia Caracase saatkonnas on asüüli taotlenud vähemalt 25 Venezuela sõdurit.

