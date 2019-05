"Välisilm": Venezuela supikatel podiseb üha edasi

Venezuela kriis on tasapisi podisenud terve käesoleva aasta, kuid supp ei ole endiselt veel valmis. Oma poolel istub president Nicolas Maduro, keda tunnistavad riigipeana Hiina, venemaa ja Kuuba ja kes ei kavatse võimult lahkuda. Teisel poolel on Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu tunnustatud president Juan Guaido, kes aga ei suuda vastaspoolt mõjutada enda poole üle tulema. Guaido üritas eelmisel nädalal taas kord, seekord kutsudes sõjaväelasi tema selja taha kogunema, et päästa riik kriisist.

Mõte võib ilus olla, kuid seda ellu viia on palju raskem. Maduro toetajad ei ole massiliselt poolt vahetanud.

Neid ei veennud ka teise populaarse opositsioonipoliitiku Leopoldo Lopezi koduarestist lahkumine ja tänavatel esinemine. Lopez kutsus samuti sõjaväelasi Madurost loobuma ning kinnitas, et võimulolijate aeg on mõne nädalaga läbi. Koduarestist lahkumine põhjendusega, et Guaido andis talle amnestia, ei heidutanud aga kohut andma välja Lopeze vahistamiskäsku koduaresti rikkumise pärast. Praegu on Lopez Hispaania saadiku residentsis.

President Nicolas Maduro oli USA välisministri Mike Pompeo kinnitusel valmis taanduma eelmisel nädalal, kuid siis loobus. Seda kõvemini kõlas taas kord mõte, et tuleks ikka väed Venezuelasse sisse viia. Millega on varemgi viisakalt ähvardatud.

"Me valmistame ette mitmeid meetmeid. Seda me olemegi teinud, et kui sündmuste arenedes tekib olukord, siis on presidendil ees kogu võimaluste palett - diplomaatilised, poliitilised, koos liitlastega ning ka need, mis sisaldavad USA sõjaväe kasutamist. Valmistame neid talle ette, et olukorra tekkides ei oleks meil üllatusi," selgitas USA välisminister Mike Pompeo.

Moskvas Venezuela delegatsiooni vastu võtnud Vene välisminister Sergei Lavrov kutsus loobuma võimulolijate kukutamise plaanist, rõhutades, et nii ütles ka president Vladimir Putin telefonivestluses Donald Trumpiga.

"Näeme pretsedenditut USA juhitud kampaaniat, eesmärgiga kukutada seaduslik võim Venezuelas. Mõistame kampaania hukka kui ÜRO hartas kinnitatud rahvusvaheliste seaduste räige rikkumise," teatas Lavrov.

Trump ja Putin vestlesid tõesti telefonitsi möödunud nädalal, ja tegid seda mitmel teemal, kuid eelkõige Venezuela pärast, eriti aga ilmselt seepärast, miks Maduro ikkagi peaks või ei peaks ametisse jääma, eriti kui ta oli juba valmis taanduma.

USA ja Venemaa välisminister saavad ühise laua taha istuda Soomes Rovaniemis, kus toimub Arktika Nõukogu kohtumine. Ilmselgelt ei aruta Pompeo ja Lavrov üksnes kliimamuutustega seoses vabanevat mereteed, vaid ka maailmakriise, eelkõige aga Venezuelat.

Kokkuleppele teise riigi tuleviku üle nad vaevalt jõuavad, sest Venemaa tahab kaitsta oma huve Venezuela naftasektoris, niisamuti kui sellest on huvitatud Ameerika Ühendriigid. Tõsi, sõjalist konflikti vaevalt, et keegi tahab, mistõttu jätkub supi keetmine suure hooga.