Teisipäeva hommikul filmitud kolmeminutilises videos ütleb Guaido, et tänavatele tulevad sõdurid kaitseksid seeläbi põhiseadust. Ta ütles seda päev enne kavandatud valitsusvastast suurmeeleavaldust. (Sündmused arenevad Venezuelas hetkel iga hetkega ning näiteks ajaleht Guardian peab toimuva kohta otseblogi.)

"See hetk on käes," lausus Guaido, kelle kõrval seisid videos tema poliitiline mentor Leopoldo Lopez ning mitu relvastatud sõdurit koos ühe soomukiga.

"Vaprad sõdurid, vaprad patrioodid, vaprad põhiseadust toetavad mehed vastasid täna meie üleskutsele," märkis Guaido.

2014. aastal valitsusvastaste meeleavalduste juhtimise tõttu mitu aastat vanglas veetnud Lopez on olnud alates 2017. aasta augustist koduarestis. Nüüd teatas ta sotsiaalmeedias, et on poolt vahetanud sõdurite poolt vabastatud.

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) April 30, 2019

Ta lisas sõnumis: "Venezuela: usurpeerimise lõpetamise otsustav etapp, operatsioon Vabadus, on alanud."

Sellel videol on väidetavalt näha, kuidas Guaidod toetavad kaardiväelased sunnivad oma võimumeelseid kolleege autodest välja tulema.

Funcionarios de la Guardia Nacional que apoyan a @jguaido , presionan a compañeros militares para que desciendan de la tanqueta en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de El Recreo, en Caracas. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/0XKjLU0Nc5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) April 30, 2019

Maduro valitsus lubas "väikese riigipöördekatse" maha suruda

Sotsialistist presidendi Nicolas Maduro valitsus mõistis "riigipöördekatse" hukka.

Venezuela sotsialistliku võimupartei esimees Diosdado Cabello kutsus kõiki valitsuse toetajaid kogunema presidendipalee juurde, et kaitsta president Nicolas Madurot. Cabello sõnul on toimumas "väike ülestõus, mille taga on USA poolt toetatud reeturlikud sõdurid".

Kommunikatsiooniminister Jorge Rodrigueze sõnul on võimud asunud väidetavat riigipööret maha suruma.

"Seisame praegu silmitsi ja asusime deaktiveerima väikest gruppi reetlikke sõjaväelasi, kes võtsid riigipöörde korraldamiseks sisse positsioonid (Caracases) asuval Altamira teel," ütles ta

"Ärgitame inimesi püsima võimalikult valvsad, et saaksime meie hiilgavate Rahvuslike Bolivari relvajõudude abil riigipöördekatse nurjata ja rahu säilitada."

Venezuela kaitseministri Vladimir Padrino Lopeze sõnul on olukord sõjaväe kasarmutes ja baasides "tavapärane".

Venezuelas kestab alates jaanuari keskpaigast vastasseis sotsialistist presidendi Nicolas Maduro ja end ajutiseks riigipeaks kuulutanud opositsioonijuht Guaido vahel. Guaidod on Venezuela ajutise riigipeana tunnustanud 50 riiki, teiste seas USA ja paljud Euroopa Liidu riigid.

USA välisminister: toetame Venezuela rahvast

USA välisminister Mike Pompeo ja rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton teatasid, et Ameerika Ühendriigid toetavad Venezuela rahvast teel vabaduse ja demokraatia poole.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019

President Donald Trump pole veel teemat avalikult kommenteerinud, kuid Valge Maja teatel on riigipead Venezuela sündmuste kohta briifitud ning ta jälgib olukorda.

OAS-i juht teatas, et toetab Guaidod

Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) juht Luis Almagro avaldas toetust Twitteris.

"Me tervitame seda, et sõjavägi on jäänud truuks põhiseadusele ja ajutisele presidendile Juan Guaidole. Demokraatliku üleminekuprotsessi rahumeelne kulg vajab täielikku toetust," märkis ta.

Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de #Venezuela @jguaido. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica. #OEAconVzla https://t.co/2fnCtClFIe — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 30, 2019

Rubio: täna ei saa Venezuelas olla kõrvalseisjaid

Vabariiklasest senaator Marco Rubio, kes hoolimata oma kunagisest kriitikast Donald Trumpi aadressil on saanud praeguseks viimase administratsiooni üheks olulisemaks mõjutajaks Ladina-Ameerika poliitika teemal, kommenteerib oma Twitteri-kontol aktiivselt Venezuela sündmusi.

"See on hetk sõjaväelastele täita oma põhiseaduslikku vannet ning kaitsta legitiimset ajutist presidenti Juan Guaidod selles katsest demokraatiat taastada. Lähimatel tundidel ja päevadel on saab kirjutada ajalugu," teatas ta.

This is the moment for those military officers in #Venezuela to fulfill their constitutional oath & defend the legitimate interim President @jguaido in this effort to restore democracy. You can write history in the hours & days ahead. — Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019

"Pärast aastaid kestnud kannatusi on Venezuela inimesi ootamas vabadus. Ärge laske endalt seda võimalust ära võtta. Praegu on hetk tulla tänavatele, et toetada oma legitiimset põhiseaduslikku valitsust. Ärge laske seda võimalust käest, seda ei pruugi enam tulla," märkis Rubio.

After years of suffering freedom is waiting for people of #Venezuela. Do not let them take this opportunity from you.



Now is the moment to take to the streets in support of your legitimate constitutional government.



Do not allow this moment to slip away. It may not come again — Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019

"Täna ei saa Venezuelas olla kõrvalseisjaid. Relvajõud, politsei, justiitsametnikud ja juhtivad poliitikud peavad kas toetama põhiseadusliku demokraatia taastamist või toetama Kuuba kavatsusi Venezuelat koloniseerida. Valik, mille te langetate, määrab teie edasise elu," lisas USA senaator.

Today their can be no bystanders in #Venezuela#FANB,police,judicial & political leaders you must either support restoring constitutional democracy or you are a supporter of Cuba's efforts to colonize Venezuela



The choice you make will define the rest of your life — Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019

Brasiilia välisministril on suured lootused Venezuela protesti suhtes

Brasiilia välisminister Ernesto Araujo väljendas esmaspäeval suuri lootusi Venezuela opositsioonijuhi Juan Guaido korraldatava 1. mai meeleavalduse suhtes.

"Me hoiame diplomaatilist survet, et toetada mobiliseerimist, väga intensiivset rahva mobiliseerimist Juan Guaido poolt," ütles Araujo Washingtonis ajakirjanikele pärast kohtumist oma USA kolleegi Mike Pompeoga.

Ta kordas ka üleskutset Venezuela relvajõududele, mille juhtkond on seni jäänud kindlaks president Nicolas Maduro toetamisele, et need pooli vahetaks ja asuksid Guaido selja taha.

"Me loodame, et Venezuela üksused näitaksid patriootiliselt oma toetust legitiimsele valitsusele. Kui nad seda teevad, oleks see fantastiline," sõnas Araujo.

Brasiilia välisminister kutsus olema siiski ettevaatlik sündmuste prognoosimisel Venezuelas, kus president Maduro on püsinud võimul hoolimata üha suurenevast survest.

Madrid hoiatas Venezuelas veresauna eest

Hispaania valitsus hoiatas teisipäeval veresauna eest Venezuelas, kus opositsioonijuht Juan Guaido kutsus sõjaväelasi ülestõusule sotsialistliku valitsuse vastu.

"Me väga loodame, et mingit veresauna ei tule," ütles Hispaania valitsuse pressiesindaja Isabel Celaa ajakirjanikele, ärgitades korraldama riigis valimisi.

Madrid toetab Venezuela kriisile rahumeelset lahendust, lisas ta.