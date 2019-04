Vene president Vladimir Putin allkirjastas kolmapäeval seadluse, millega isehakanud Luganski ja Donetski rahvavabariikide elanikud saavad Vene kodakondsuse lihtsustatud korras, ilma eksamite ja Venemaal viieaastase elamiseta.

"Kiiev loodab Vene Föderatsioonile diplomaatilise ja sanktsioonide surve suurendamise peale," teatas Zelenski pressiteenistus.

Kreml: ootame Zelenskõi esimesi Vene-avaldusi

Esialgu on Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina vastvalitud riigipea Volodõmõr Zelenski suhtlemisest vara rääkida, oodatakse ära viimase esimesed selged sammud või avaldused, ütles Kremli kõneisik kolmapäeval.

Ajakirjanike küsimusele, kas Venemaa juht on valmis Zelenskiga otseselt ühendust võtma, vastas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov: "Mingeid oletusi või järeldusi võib teha alles oodanud ära (Vene-Ukraina suhetele) lähenemise mingid esialgsed sõnastused või sammud selles suunas".

"Esialgu on igasugused järeldused enneaegsed," lisas ta.

Palvele kommenteerida tõika, et Zelenski nõunik soovitas tal mitte suhelda Putiniga üks ühele, vaid ainult Lääne esindajate kohalolul, kostis Peskov: Me juba rääkisime sellest, et esialgu on vastvalitud Ukraina presidendi lähenemises Vene-Ukraina suhete alusküsimustele meie jaoks väga palju valgeid laike."

Tema sõnutsi kujundatakse käitumisjoon Ukraina uue juhtkonnaga suhtlemiseks nonde selgetest sammudest lähtudes.

"Igal juhul Venemaa president kui inimene, kes määrab Vene riigi välispoliitika, sh poliitilise hoiaku suhetes Ukrainaga, rajab oma joone suhtluses Ukraina uue juhtkonnaga just nende selgete avalduste ja sammude alusel," ütles Peskov.

Ta ei hakanud ennustama, mis saab, kui Zelenski esimesed ametisse asumise järgsed avaldused osutuvad Moskva jaoks vastuvõetamatuks.

"Diplomaatide keeles nimetatakse seda "eventuaalseks arutluseks" ja vaevalt, et need kohased on, pealegi sellises tundlikus valdkonnas nagu Vene-Ukraina suhted," ütles Peskov.

Zelenski meeskond taunis Putini Donbassi-otsust

Ukraina uueks riigipeaks valitud Volodõmõr Zelenski meeskond kritiseeris kolmapäeval karmisõnaliselt Vene presidendi Vladimir Putini otsust lihtsustada Ukraina separatistliku Donetski ja Luganski oblasti elanikele Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse andmist.

"Seadlusega Vene passide andmisest Ukraina kodanikele, kes asuvad ajutiselt meie riigi mittekontrollitavates piirkondades, tunnistas Venemaa Föderatsioon oma vastutust okupantriigina. Need sammud on veel üheks kinnituseks maailma kogukonnale Venemaa rollist agressor-riigina, kes peab sõda Ukraina vastu," ütles Zelenski meeskond avalduses.

"Kahjuks ei vii see seadlus meid lähemale peamise ülesande lahendamisele, mis on tulevahetuse lõpetamine."

Avalduses rõhutati, et "Ukraina teeb kõik endast oleneva, et kaitsta, toetada ja tagada oma kodanike õigused, kes on sunnitud viibima okupeeritud territooriumidel".

Ukraina president Petro Porošenko ütles, et Putini otsus kahjustab Donbassi rahuprotsessi.

"Venemaa Föderatsioon on taaskord ületanud punaseid jooni ning torpedeerib avalikult ja jultunult rahuprotsessi Donbassis," ütles Porošenko videopöördumises.

Vene president Vladimir Putin allkirjastas dekreedi, mis kiirendab Ukraina separatistlikel aladel elavate inimeste Vene kodakondsuse taotluste läbivaatamist.

Kolmapäeval Kremli veebilehel ilmunud dekreedis öeldakse, et isehakanud Donetski ja Luganski vabariigi territooriumil elavate inimeste kodakondsustaotlustele tuleb anda vastus vähem kui kolme kuuga.

Zelenski kaaskond välistas otsekõnelused Donbassi separatistidega

Volodõmõr Zelenski ei tohi pidada Ukraina presidendi ametis läbirääkimisi isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariigiga ning kohtumisi Venemaa juhtkonnaga tuleb pidada vahendajate kohalolul, ütles presidendivalimiste võitja lähikondlane ja julgeolekunõunik Ivan Aparšin.

"Me ei tohi jääda Venemaaga üks ühe vastu, sest siis me seda küsimust ei lahenda. Ja ma ei toeta iial mõtet, et Ukraina uus president istuks nõndanimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariigiga läbirääkimistelaua taha," ütles Aparšin teleusutluses.

Ta arvas, et Zelenski võimalikud läbirääkimised Vene presidendiga peavad leidma aset USA ja Suurbritannia esindaja juuresolekul.

"Ma ei soovitaks Ukraina presidendil kohtuda Putiniga üks ühele. Ma ei usu, et Putin tagab pärast meile midagi... Usun vaid siis, kui sellesse formaati kaasatakse võimsad riigid," lisas nõunik.

Suhtlemisel vastvalitud presidendina on Aparšin märganud temas soovi leida Donbassi sõjale lahendus, kuid Ukrainale soodsatel tingimustel. "Tundsin, et see inimene (Zelenski) tahab tõepoolest olukorda muuta," märkis Aparšin.

Stoltenberg kutsus Zelenski NATO peakorterisse

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas teisipäeva õhtul telefonikõnelusest Ukraina presidendiks valitud Volodõmõr Zelenskiga ning ütles, et kutsus ta NATO peakorterisse.

"Õnnitlesin teda võidu puhul ja kutsusin lähiajal NATO peakorterisse külla," säutsus Stoltenberg Twitteris.

"NATO osutab ka edaspidi Ukrainale tugevat poliitilist ja tegelikku abi," kinnitas peasekretär.

Teisipäeval teatas telefonivestlusest Zelenskiga ka Euroopa Liidu ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk, kes lubas uuele presidendile jätkata Ukraina toetamist.