Eelnõud toetus istungil 315 saadikut. Ukraina ülemraadas on 450 kohta, millest 28 on seoses Krimmi ja Donbassi osade Venemaa kontrolli all olemisega jaotamata.

Ametisse vannutamise kuupäev annab tulevasele presidendile seitse päeva aega parlamendi ennetähtaegseks laialisaatmiseks. Vastasel juhul jätkab parlamendi praegune koosseis tööd oma mandaadi lõpuni novembri alguses.

Zelenski on öelnud, et kavatseb raada laiali saata, sest selle praegune koosseis on tema hinnangul kaotanud rahva usalduse.

Zelenski alistas 21. aprillil presidendivalimiste teises voorus kindlalt Ukraina praeguse presidendi Petro Porošenko.

Ukraina ülemraadas on praegu enamus Porošenko liitlastel.