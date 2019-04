Ukraina vastvalitud riigipea väljakutsete nimekiri on pikk. Sõda Venemaaga, võitlus korruptsiooniga ja kiratseva majanduse käimatõmbamine on ilmselt esimesed teemad, millega seni presidenti üksnes televisioonis mänginud Volodõmõr Zelenski oma uues rollis silmitsi seisab. Kui palju aitab teda terav huumorimeel, küsis saade "Välisilm".

Vastuseks Vladimir Putini korraldusele lihtsustada vene kodakondsuse andmist ukrainlastele, lubas Zelenski nädalavahetusel pakkuda ukraina kodakondsust neile kannatavatele venelastele, kes ei vaimustu vene passiga kaasnevast õigusest saada rahumeelsel meeleavaldusel vahistatud.

Üks peamistest probleemidest, millega Ukraina uuel presidendil tuleb tegeleda, on okupeeritud alade tagasi saamine. Selleks on vaja kuidagi Venemaaga kokku leppida. Mida siis Moskva ootab uuest Ukraina riigipeast?

"Uuest Ukraina võimust Moskva ootab sama, mida ootas, aga ei saanud vanast võimust ehk Porošenkost. Moskva ootas, et ta hakkab Minski lepet täitma. Seda ta ei saanud. Mul on tunne, et uuest Ukraina presidendist samuti ei saa," arvas SRÜ riikide instituudi asedirektor Vladimir Žarihhin.

Miks selline pessimism? Zelenski ütles ju valimispäeval, et toetab Minski kokkulepet.

"Valimiskampaania raames oli palju erinevaid signaale. Näiteks, Zelenski ütles, et ta on Donbassi eristaatuse ja amnestia vastu. See on otseses vastuolus Minski kokkuleppe teksti ja vaimuga," lausus Poliitilise konjunktuuri keskuse asepresident Oleg Ignatov.

Tundub, et Kreml ei tea, mida Zelenskist oodata. Kuid otsus jagada Vene passe Donbassi elanikele näitab, et Kreml ei jäänud ootama dialoogi uue Ukraina presidendiga, vaid andis kohe hakatuseks laksu vastu vahtimist.

"Venemaa tõstab praegu panuseid, et läbirääkimiste positsioon oleks soodsam. Läbirääkimiste puhul on see tavaline," nentis Venemaa rahvusvaheliste asjade nõukogu ekspert Jekaterina Tšeremis.



Vladimir Putin lubab veelgi laiendada nende isikute ringi, kes saavad Vene kodakondsuse lihtsustatud korras.

"Me anname võimaluse meie kodakondsust omandada mitte ainult Donetski ja Luganski rahvavabariikide elanikele. Me mõtleme selle peale, et anda meie kodakondsust lihtsustatud korras kõigile Ukraina kodanikele," rääkis Putin.

Vene ekspertide arvamusel on Kremli käitumisel üks eesmärk - näidata Zelenskile koht kätte.

"Uus Ukraina võim ei tohi aru saada olukorrast nii, et nagu Venemaa, Kreml peaks praegu tegema mingeid järeleandmisi. Hoopis Kreml ootab praegu konkreetseid ettepanekuid või samme, mis selgitaks Ukraina uue presidendi seisukohti Minski kokkuleppe osas ja seda, mida Ukraina on valmis tegema," ütles Poliitilise konjunktuuri keskuse asepresident Ignatov.

Eelmise nädala lõpus Zelenski Vene presidendile. Oma avalduses lubas ta anda varjupaiga ja Ukraina kodakondsuse kõigile postsovetlike riikide kodanikele, eeskätt venelastele, kes on valmis võitlema nii oma kui ka Ukraina vabaduse eest. Samuti pakkus ta Venemaale võimalust kohtuda Normandia formaadis, enne seda aga tuleb vahetada vange põhimõttel "kõik kõigi vastu". Kas see võiks olla Venemaale huvipakkuv?

"Zelenski meeskond räägib, et on vaja kohtuda Normandia formaadis, aga vaevalt on Venemaa nõus kohtuma lihtsalt selleks, et saada Zelenskiga tuttavaks," leidis Ignatov.

"Zelenski räägib avalikkuses väga loogilist ja adekvaatset juttu. Nii et ma ei usu, et Vene Föderatsioonil on kahtlused tema adekvaatsuse osas. Nüüd on tähtis aru saada, kui kaalukas figuur ta on, kas ta saab ise otsuseid teha," arvas Venemaa rahvusvaheliste asjade nõukogu ekspert Tšeremis.

See on loogiline küsimus. Pole saladus, et Zeleski saated ja filmid jõudsid ekraanile tuntud Ukraina oligarhi Igor Kolomoiskile kuuluvas telekanalis 1+1. Zelenski ise väitis, et tegemist on üksnes ärisuhtega.

Kolomoiski on lahkuva presidendi Petro Porošenko kindel vastane. 2016. aastal riigistas Ukraina valitsus Kolomoiskile kuuluva Privatbanki, sest oligarh ja tema firmad viisid pangast välja ligi viis miljardit dollarit.

Sel aastal, kahe presidendivalimiste vooru vahel, kui Zelenski võit juba terendas, otsustas Kiievi apellatsioonikohus, et panga sundriigistamine oli ebaseaduslik.

Porošenko ametiaja alguses oli aga Kolomoiski Dnipropetrovski oblasti kuberner ja peatas seal nn "Vene maailma" laienemise.

"Kolomoiski on Venemaa jaoks "toksiline persoon". Ta surus väga karmilt maha vastupanu Harkivis. Ja ta oli ka karmi mahasurumise eestvedaja Odessas," ütles SRÜ riikide Instituudi asedirektor Žarihhin.

Moskva peab Kolomoiskit nukujuhiks ja Zelenskit tema marionetiks. Algava etenduse suhtes ei ole Kremlil suuri ootusi.

"Kodanikuna tahaks ma, et probleem Ukrainaga oleks lahendatud, et me taastaksime normaalseid suhteid. Politoloogina ei näe ma selleks kahjuks tõsiseid põhjusi ega võimalusi," lausus Žarihhin.