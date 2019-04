Putin ütles laupäeval, et Moskva kaalub plaani lihtsustada kõigile ukrainlastele Venemaa kodakondsuse saamist. Varem sel nädalal lubas ta seda isehakanud Donetski ja Luganski "rahvavabariigi" elanikele.

Zelenski reageeris Putini pakkumisele laupäeval Facebooki postituses.

"Me teame väga hästi, mida Vene pass annab," ütles ta, nimetades "õigust saada vahistatud rahumeelse meeleavalduse eest" ja "õigust mitte omada vabu ja konkurentsiga valimisi".

Ta lubas anda "kodakondsuse kõikide rahvaste esindajatele, kes kannatavad autoritaarse või korrumpeerunud režiimide tõttu".

"Kuid ennekõike Vene rahvale, kes kannatab kõige rohkem," ütles ta.

Üks erinevus Ukraina ja Venemaa vahel on see, et "meil, ukrainlastel on sõnavabadus, meediavabadus ja internetivabadus".

Putin ei ole Zelenskit valimisvõidu puhul õnnitlenud, kuid ütles, et on valmis pidama Ukraina uue juhtkonnaga kõnelusi ning tahab "mõista" uue riigipea seisukohti Donbassi konflikti osas.

Zelenski hoiatas oma Facebooki postituses Venemaad, et see ei kõneleks Ukrainaga "ähvarduste või sõjalise või majandusliku surve keeles".

Ta on varem kutsunud suurendama rahvusvahelisi sanktsioone Moskva vastu vastuseks Putini seadlusele anda Donbassi nn separatistidele lihtsustatud korras, kolme kuu jooksul Venemaa kodakondsus.

Zelenski: ukrainlased teavad Vene passide hinda

Zelenski avaldas ka kahtlust, et Ukraina kodanikud laseksid end ära meelitada võimalusest saada Vene pass.

"Ma ei soovita Vene võimudel raisata aega, et Ukraina kodanikke Vene passiga ahvatleda. Kahtlemata on inimesi, kes on endiselt propaganda mõju all. Võime isegi anda Vladimir Putinile nimekirja Ukraina kodanikest, kes hakkavad end kodumaal, mida nad on oma ametikohti kuritarvitades röövinud, peagi väga ebamugavalt tundma," ütles ta oma avalduses.

"Ukraina rahvas on vaba rahvas vabal maal, Ukraina kodakondsus on vabadus, au ja väärikus ning ukrainlased teavad Vene passi hinda," ütles Zelenski.