Kohus ei rahuldanud Tšaplõgini apellatsioonkaebust ning jättis 18. jaanuaril Tallinna halduskohtus tema kayhjuks tehtud otsuse muutmata.

Halduskohus ei rahuldanud jaanuaris Tšaplõgini kaebust, milles ta tahtis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse tühistamist.

Ettekirjutus puudutas ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ilmunud artikleid, mis komisjoni hinnangul olid varjatud kampaania rahastamine.

Tšaplõgini sõnul ei olnud artiklid valimisreklaam, vaid tegemist oli ERR-i artikli "Keskerakondlased seadsid Tšaplõgini kandidatuuri üles Lasnamäel, Ivanova peab seda hoobiks Savisaare nimekirja pihta" redigeerimisega ja tsiteerimisega.

Komisjon seevastu leidis, et artiklitel puudub seos linnavalitsuse tegevusest teavitamisega, vaid selle sisuks on Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Tšaplõgini reklaamimisega, mida saab hinnata kui rahalist hüve.

Kohus on ka teistes sarnastes asjades märkinud, et kohustus keelatud annetus tagastada ei ole karistus, vaid haldussunni meede, mille eesmärk on seaduse rikkumisele eelnenud olukorra taastamine.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kampaanias ei või asetada üht kandidaati avalike vahendite arvel soodsamasse olukorda, kui on seda teised kandidaadid.

Ringkonnakohtu otsuse saab vaidlustada veel riigikohtus.