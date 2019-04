Kuressaare kesklinna venima jäänud ehitustööd pahandavad ettevõtjaid

Juba teist aastat Kuressaare kesklinnas venivad ja üle nelja miljoni euro maksvad ehitustööd on piirkonna ettevõtjad pisut vihaseks ajanud, sest tee-ehituse tõttu ettevõtete käive aina langeb ja turismi tipphooaeg on kohe käes. Reedel läksid ettevõtjad juba mitmendat korda vallavanemalt linnakeskuse segaduse kohta aru pärima.

Kuressaare kesklinna ettevõtjad läksid reedel vallamajja, et küsida, miks ehitustööd edasi ei liigu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ehitajal on aega ehitustööde lõpuni veel küll, aga ettevõtjate käive väheneb, sest inimesed ei saa kesklinnas normaalselt liikuda. Aga maikuu on kohe käes ja ka turistid juba kohal.

Kõik oleks arusaadav, kui kesklinnas käiks tihe töö, aga platsil on üksikud mehed.

"Töö ei laabu absoluutselt. Siin on teinekord kaks inimest sellel suurel objektil, mõnikord isegi neli. Aga on näha, et töö ei suju. Käibele ta mõjub kohutavalt ja kogu turismi mainele ka," selgitas ettevõtja Terje Nepper.

Praegu tunnistavad kõik peale ehitaja, et leping võimaldabki ehitajal ajaga mängida ehk et just valla ehitusspetsialistid on koostanud pigem ehitaja jaoks kasuliku lepingu ja vähem arvestanud oma, Kuressaare inimeste ja ettevõtjatega.

"Samas ei ole meil ka otseseid etteheiteid, sest tähtaegadest ei ole üle mindud. Aga loomulikult, ootused on olnud suuremad ja siin me loodmegi Merko vastutulelikkusele ja heatahtlikkusele. Võib-olla meil õnnestub nendega kokku leppida, et nad kiirendavad seda protsessi ja teevad mõnevõrra kiiremini valmis kui neil oli planeeritud," ütles vallavanem Madis Kallas.

Kivid on ka selle suurehituse üks võtmesõna. Kui aasta tagasi ka "Aktuaalne kaamera" näitas mitmel korral ainulaadset ajaloolist munakivisillutist, mis asfaldi alt välja tuli ja kopaga kokku kraabiti, siis sel aastal peaks Saaremaa munakivi asenduma Hiina graniidiga. Aga kõigepealt saadeti Hiinast vales mõõdus kivid ja nüüd on õigete kivide tarne veninud, mistõttu venib ka ehitus.

"See kivitarne ongi põhjus, jah. Vastasel korral ei oleks teil meie tegemiste vastu mitte mingit huvi ja me ei seisaks siin praegu," ütles Merko Ehituse projektidirektor Tarmo Sinisaar, tunnistades, et kividega seonduv on nende enda apsakas.

"Meid ootab ees kohtumine Merko Ehitusega 6. mail ja me loodame sealt väga palju, sest tegelikult on ju lugupeetud ehitusettevõtte ja börsiettevõttega tegemist. Ja ma loodan, et nad muudavad oma praegust käitumist kiiremaks ja paremaks," ütles Terje Nepper.