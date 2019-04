Martin Helme võtab rahandusministeeriumisse kaasa neli nõunikku

Nn superministeeriumi hoonesse saabusid pärast ametivande andmist koos rahandusminister Martin Helme (EKRE), riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) ja endine rahandusminister Toomas Tõniste (Isamaa). Helme ütles, et on selles hoones esimest korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ministrid said meened ning asekantslerid tutvustasid siis järgemööda osakonnajuhatajaid.

Varem on Martin Helme rääkinud nii bürokraatia vähendamise vajadusest ning seadnud ametnike töö ja ka prognooside tõsiseltvõetavuse kahtluse alla. Täna ütles ta, et loodab ministrina ametnike toetusele.

"Vot ei tea, kumbasid inimesi rohkem oli, kas neid, kes soovivad, et ma läbi kukuks ministrina, või neid, kes soovivad, et hästi läheks kõik. Ja ei tea, kumb ministrivahetust rohkem kartis, kas minister ise või ministeerium. Aga ma arvan, et see kõik on pisut ülepingutatud. Inimesed peavad aru saama, et võitlus bürokraatiaga ei tähenda seda, et me võitleme inimestega, vaid et me võitleme tarbetu protseduuriga," selgitas Martin Helme.

Martin Helme võtab ministeeriumisse kaasa neli nõuniklu, kes on Kersti Kracht, Kristel Menning, Rain Epler ja Lasse Lehis. Esimeseks ülesandeks on Helme sõnul riigieelarve strateegia koostamine ning aega on selleks vähe jäänud.

"Olen mõnevõrra tänulik selle eest, et president võttis viimase välja sellest nö ajaraamist ja see andis mulle võimaluse ennast ette valmistada ja teemasid pisut ette valmistada, endale inimesi leida. Aga teisest küljest on tavapärasest kauem kulunud aega just eelarveprotsessi silmas pidades," lausus Helme.

Esimest korda ministri toolile istudes leidis Helme, et see logiseb. "Noh, on nagu on. Jah. Ühes ministeeriumis igal juhul oli valmistatud ette plaan knopka panna," naljatles ta.