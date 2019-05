Zelenski: parlamendi laialisaatmisest on vara rääkida

"Sellest (parlamendi võimalikust laialisaatmisest) on veel liiga vara rääkida - mul pole veel seda volitust. Kohe kui need saan, siis saate ka vastuse," lausus Zelenski ajakirjanikele enne ülemraada fraktsioonide juhtidega kohtumist laupäeval.

Zelenski sõnul teeb ta ettepaneku pidada ametissevannutamine 19. mail.

Ta saab ennetähtaegsed parlamendivalimised pidada vaid juhul, kui ta vannutatakse ametisse enne 27. maid.

Plaani raskendab asjaolu, et valimisametnikud kinnitasid valimistulemuse 30. aprillil ja parlamendil on ametissevannutamise kuupäeva seadmiseks üks kuu. See tähendab, et vannutamine võib toimuda pärast 27. maid.

Olukorra pärast pahane Zelenski on süüdistanud valimisametnikke 21. aprilli valimiste tulemuste väljakuulutamisega sihilikus viivitamises.

Zelenski soovib ametissevannutamist 19. mail

Zelenski sõnul teeb ta parlamendile ettepaneku vannutada ta ametisse 19. mail.

"Käime välja 19. mai. See on põhiküsimus ja sellest me ka alustame," ütles Zelenski ajakirjanikele laupäeval ülemraada juures. Ta tuli ülemraadasse kohtuma parlamendifraktsioonide juhtidega.

Asepeaminister Vjatšeslav Kõrõlenko hinnangul tähendab 19. mai väljakäimine, et Zelenski tahab pidada ennetähtaegsed parlamendivalimised.

Zelenski nõunik arutas USA ministriga energiajulgeolekut

Ukaina presidendiks valitud Volodõmõr Zelenski nõunik ja endine rahandusminister Oleksandr Danõljuk arutas USA energiaministri Rick Perryga koostööd gaasi- ja tuumaenergiasektoris, teatas Zelenski pressiteenistus reedel.

Kohtumine peeti 2. mail Brüsselis Euroopa Liidu ja USA energiajulgeoleku nõupidamise ajal. Kõnelustest võtsid osa ka USA suursaadik EL-is Gordon Sondland, USA energiaministeeriumi esindajad, Zelenski nõunik Ruslan Rjabošapka ning Ukraina suursaadik Belgias ja EL-is Mõkola Totšõtski.

"Roll, mida Ühendriigid etendavad energiavarustuse ja -ressursside mitmekesisuses, on tähtis nii Ukrainale kui Euroopale laiemalt. See vähendab poliitilisi riske ja alandab tarbijate kulutusi energiale," ütles Danõljuk.

Arutati investeeringuid Ukaina maagaasitoodangu laiendamiseks, võimalusi USA LNG tarnimiseks ja Ukraina gaasituru reformimist.

Kõne all oli ka tuumaenergiakoostöö.