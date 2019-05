Põhja-Makedoonias peetakse presidendivalimiste teine voor

Vasaktsentristliku võimuerakonna presidendikandidaat Stevo Pendarovski ja parempoolsete Gordana Siljanovska-Davkova esinesid 21. aprilli esimeses valimisvoorus tasavägiselt.

Valimiskomisjoni andmetel sai Pendarovski 42,85 protsenti häältest ja Siljanovska-Davkova 42,24 protsenti.

Tulemus näitab valijaskonna peaaegu võrdset jagunemist läänemeelse ja rahvusliku leeri toetajaiks, kelle vastuolud tulid ilmsiks juba aasta algul, mil valitsus astus otsustava sammu riigi nime muutmiseks, et lahendada ammune tüli Kreekaga.

Esimese vooru valimisaktiivsus oli erakordselt madal - 1,8 miljonist valijast andis hääle napilt üle 40 protsendi.

Pühapäevases teises voorus on osalusel 40-protsendine alampiir, kui seda ei suudeta ületada, tühistatakse valimised ja kõik algab otsast peale.

Praegune president Đorge Ivanov ei saa uuesti kandideerida, tema teine ametiaeg on lõppemas ja rohkem põhiseadus ei luba.

Peaminister Zoran Zaev on väljendanud veendumust, et valimised õnnestuvad, kuid on lubanud vastasel korral kuulutada välja ennetähtaegsed parlamendivalimised.

Presidendil on Põhja-Makedoonias suuresti tseremoniaalne roll, aga tal on vetoõigus, mis võib valitsuse tegevust komplitseerida.

Pühapäevastel valimistel võivad saada otsustavaks albaania vähemuse hääled, sest nende kandidaat Blerim Reka langes esimeses voorus välja.

Esimeses voorus 11 protsenti häältest kogunud Reka ei ole avalikult kumbagi alles jäänud kandidaati toetanud, kuid soovitab albaanlastel hääletada läänemeelse suuna poolt.