ÜRO: Liibüa raketirünnakud viitavad AÜE võimalikule seotusele

Tripoli eeslinnades 19. ja 20. aprillil aset leidnud raketirünnak korraldati ajal, mil väepealik Khalifa Haftarile lojaalsed üksused pidasid ÜRO-toetatud ühtsusvalitsuse vägedega lahinguid.

ÜRO eksperdid ütlesid Julgeolekunõukogule koostatud raportis, et raketitükkidest tehtud fotode põhjal võib öelda, et tegemist on õhk-maa-tüüpi raketiga Blue Arrow, mida Liibüas pole varem kasutatud.

See Hiina päritolu rakett on kasutusel ainult kolmes riigis - Hiinas, Kasahstanis ja Araabia Ühendemiraatides - ning koos samuti Hiinas toodetud Wing Loong drooniga.

Eksperdid ütlesid neljapäeval nõukogule saadetud raportis, et nad uurivad Wing Loong AÜE variantide kasutamist Haftari Liibüa Rahvusarmee (LNA) või seda toetavate jõudude poolt.

Egiptus, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid on avaldanud tunnustust Haftari edule lahingutes äärmusrühmituse Islamiriik ja teiste äärmuslaste vastu Liibüas.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kordas esmaspäeval üleskutset relvarahule ja välisriikide sekkumise lõpetamisele, mis võimaldaks liibüalastel taas kokku tull ja leida praegusele olukorrale poliitiline lahendus.