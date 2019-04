Siseminister Ftahi Bach Agha käskis "peatada kõik suhted ministeeriumi ja Prantsusmaa poole vahel... seisukoha tõttu, mis Prantsusmaa on kurjategija Haftari toetuseks võtnud", teatas ministeerium.

Süüdistustest, et lisaks Venemaale on omad lähedased suhted Haftariga ka Prantsusmaal, on meedia ka varem kirjutanud.

Liibüa ühtsusvalitsus väljastas neljapäeval ka määruse Tripolile peale tungivate üksuste juhi kindral Khalifa Haftari vahistamiseks, sest ta andis korralduse teha õhulööke tsiviilaladele.

Sõjaväeprokuratuuri väljastatud vahistamismääruses on veel kuue Haftari ohvitseri nimed. Nimistu avaldas ühtsusvalitsuse pressiosakond.

Pariis: Liibüa valitsuse süüdistus Haftari toetamises on alusetu

Prantsusmaa lükkas neljapäeva õhtul tagasi Liibüa ühtsusvalitsuse "täiesti alusetu" süüdistuse selle vastase, sõjapealiku Khalifa Haftari sõjalises toetamises.

"Tripoli väide toetusest ja diplomaatilisest toetusest Haftarile on täiesti alusetu," lausus Prantsuse välisministeeriumi ametnik.

ÜRO Julgeolekunõukogu on Liibüa kriisi lahendamise asjus lõhenenud

ÜRO julgeolekunõukogu on Liibüa kriisi lahendusteede osas lõhenenud; järjekordsed kõnelused resolutsioonikavandi üle, mis nõuab relvarahu Tripolis, nurjusid

Julgeolekunõukogu roteeruv eesistuja Saksamaa kutsus kokku kriisikohtumise, kui Liibüa pealinnas leidsid aset ägedaimad lahingud pärast seda, kui mõjukas komandör Khalifa Haftar kahe nädala eest sellele pealetungi käivitas.

Nõukogu peaks taas kohtuma neljapäeval, et kuulata ülevaadet olukorrast lahingutandril ning arutada edasisi samme, seisab Saksa diplomaatide saadetud märgukirjas.

Vastuolud suurriikide vahel süvenesid ränkade lahingute järel Tripolis. Sestsaadik, kui Haftar andis 4. aprillil oma vägedele korralduse Tripoli peale marssida, on seal ÜRO andmeil hukkunud üle 174 inimese ja enam kui 25 000 sunnitud kodudest lahkuma.

ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric juhtis tähelepanu valimatule raketitulele Liibüa pealinna tihedalt asustatud elurajoonidele.

Ühendkuningriik esitas resolutsioonikavandi, mis kutsub üles viivitamatule relvarahule ja pingeleevendusele, kuid Venemaa väljendas seepeale muret keelekasutuse pärast, milles sarjati Haftari pealetungi kui ohtu Liibüa stabiilsusele.

Britid esitasid veidi pehmema versiooni kolmapäeval, kuid selle blokeerisid kolm Aafrika riiki -- Ekvatoriaal-Guinea, Elevandiluurannik ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Venemaa omalt poolt lisas, et isegi parandatud versioonis on Ühenkuningriigi ettepanek endiselt kaugel Moskva murede arvestamisest.

Haftar, keda selle liitlased Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid näevad kaitsevallina islamistide vastu, deklareeris, et soovib hõivata pealinna, mida praegu kontrollivad ÜRO tunnustatud valitsus ja hulk relvarühmitusi.

Haftar ise toetab Liibüa idaosas baseeruvat valitsust, mis keeldub tunnustamast Tripoli oma.

Muudetud tekst ei too esile Haftari vägesid, vaid väljendab sügavat muret sõjategevuse pärast Tripoli lähedal ning seoses pealetungiga linnale.

Kolm Aafrika riiki nõudsid aga viidet Aafrika Liidu avaldusele, milles kutsuti kõiki Tripolis võitlevaid osapooli kaitsma tsiviilisikuid ja põgenikke.

Suurbritanna lootis korraldada hääletuse enne reedet, kuid praegu ei näi see usutav.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres käis pealetungi käivitudes Liibüas, et edendada konflikti poliitilist lahendust.

Haftari pealetung sundis ÜRO-d edasi lükkama Liibüa-teemalist konverentsi, kus pidi arutusele tulema teekaart valimisteks, millega pöörata uus lehekülg pärast Muammar Gaddafi kukutamisele 2011. aastal järgenud kaost.