Prantsuse sõdurid vabastasid Burkina Faso põhjaosas islamiäärmuslaste vastu korraldatud operatsiooniga neli pantvangi, kelle seas on kaks Prantsuse kodanikku. Paraku langes operatsiooni käigus kaks Prantsuse sõdurit, teatas presidendi kantselei reedel.

Ööl vastu reedet läbi viidud operatsiooni eesmärk oli vabastada kaks Prantsuse turisti Patrick Picque ja Laurent Lassimouillas, kes jäid kadunuks 1. mail Beninis asuvas Pendjari rahvuspargis.

Prantsuse sõduritel õnnestus operatsiooni tulemusena vabastada ka üks Lõuna-Korea ja üks USA kodanik. Nende isikut esialgu ei avaldatud, kuid on teada, et nad on naised.

Operatsiooni toimumispaik kinnitas, et Prantsuse turistid rööviti Beninis ning toimetati üle piiri Burkina Fasosse, kus tegutsevad viimastel kuudel aktiivsemalt islamiäärmuslikud terroristlikud rühmitused.

President Emmanuel Macron "Tahab õnnitleda Prantsuse relvajõude pantvangide vabastamise puhul ja ka kõiki neid, kes nendega koos töötasid", öeldi kantselei teates.

"Ta kummardab pühalikult meie kahe sõduri ohverduse ees. Nad andsid oma elu, et päästa meie kodanike oma," lisati avalduses.

Teises avalduses tänas kaitseminister Florence Parly Benini, Burkina Faso ja USA võime operatsiooni heaks osutatud toetuse eest.

Prantsusmaal on Aafrika loodeosas vaesunud Saheli piirkonnas tuhandeid sõdureid ja eriüksuslasi, kes sõdivad piirkonnas operatsiooni Barkhane raames.