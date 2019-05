Guardian: Itaalia plaanib trahvida merelt immigrantide äratoojaid

Vabaühendustelt võidakse tulevikus nõuda 3500-5000 eurot iga riiki saabuva merelt päästetud immigrandi eest.

Vabaühendused on nimetanud seda sõjakuulutuseks nende organisatsioonide vastu.

"Uus määrus ähvardab õiguslikke põhimõtteid ja kohustust päästa inimelusid," ütles organisatsiooni Piirideta Arstid juht Claudia Lodesani. "See on sama, kui kiirabisid trahvitaks patsientide toimetamise eest haiglasse," lausus ta.

Varem rannavalves töötanud senaator Gregorio de Falco ütles Huffington Postille, et uued reeglid on vastuolus põhiseadusega

"See eelnõu tähendab, et inimelude päästjad peavad maksma. Tuleb siiski meeles pidada, et need, kes inimesi ei päästa, lähevad vangi. Meil on kohustus päästa hädas olevaid inimesi," ütles ta.

Guardiani käsutusse jõudnud määruse eelnõu taga on maa parempopulistist siseminister Matteo Salvini. Eelnõu on kavas esitada teistele ministritele lähipäevil ja seejärel läheb see edasi parlamenti.

Eelnõu kohaselt võivad teatud juhtumitel laevad kaotada lisaks õiguse inimesi vedada. See keeld võib kesta kuu kuni aasta.

Tänavu on meritsi Euroopasse varjupaika taotlema saabunud 17 000 inimest. Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni IOM andmeil on see number umbes 30 protsenti väiksem kui mullu samal ajal.

Organisatsiooni teatel on tänavu Vahemerd ületada püüdes elu jätnud 443 inimest. Möödunud aastal oli vastav arv 620.