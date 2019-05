Brüsseli kohus otsustas neljapäeval, et trahvisummat hakatakse lugema hetkest, kui Brüsseli Erasmuse haigla määrab päeva, millal endist kuningat oodatakse süljetesti andma, kirjutas The Times.

Isadusvaidluse keskmes on 1968. aastal sündinud kunstnik Delphine Boël, kes väidab, et tema emal, paruness Sybille de Selys Longchamps'il oli armuafäär Albertiga, kes siis oli veel kroonprints, kuid abielus mees ja laste isa.

Päeval, kui Albert II 2013. aastal trooni oma pojale loovutas, esines Boëli ema avalikkuses teatega, et tal oli Albertiga aastatel 1966 - 1984 armusuhe, millest sündis ka tütar.

Albert II on öelnud, et tal oli 1970. aastatel abuielukriis, kuid ta pole kunagi tunnistanud, et tal oleks abieluväliseid lapsi.

Boël on võidelnud Belgia kohtutes ligi kuus aastat selle nimel, et praegu 84-aastane Albert tunnistataks tema bioloogiliseks isaks. Kui ta suudab Alberti isaduse tõestada, siis ta võib võtta omale printsessi tiitli ja nime Belgia Delphine ning samuti on tal õigus ühele kaheksandikule Alberti pärandusest, millest pool on mõeldud tema lastele, kirjutas Briti ajaleht The Guardian.

Albertil on kolm last, kes on sündinud aastatel 1960 - 1963, neist vanim on praegune Belgia kuningas Philippe.

Boëli taotlus sai tuge sügisel tehtud kohtuotsusest, milles leiti, et tema isa Jacques Boël ei ole tema bioloogiline vanem ning kohustati Erasmuse haigla eksperti võrdlema Boëli ja Alberti DNA-d.

Kui Albert keeldub DNA testi andmast, siis kogunev trahvisumma võib ületada talle aastas riigi poolt makstavat 961 000 euro suurust palka.

Alberti advokaat ütles, et tema kaitsealune ei soovi testi enne teha, kui Belgia kõrgeim kohus pole nende esitatud apellatsioonis osas otsust teinud. Neljapäeval aga otsustas alama astme kohus, et olgugi, et testi tulemust ei avaldata enne, kui Belgia kõrgeim kohus on oma otsuse teinud, tuleb test ära teha.