Belgia ekskuningas kohtus esmakordselt oma vallastütrega

Albert koos oma abikaasa, kuninganna, Itaalia printsessi Paolaga, kohtusid Boeliga oma residentsis, mis asub Brüsseli äärelinnas Laekenis, teatas kuningakoda.

"Sel pühapäeval, 25. oktoobril avanes uus peatükk, täidetud emotsioonide, rahu, mõistmise ja lootusega," öeldakse kuninga, kuninganna ja printsess Delphine'i ühises avalduses.

"Meie kohtumine leidis aset Belvedere'i lossis. Kohtumisel sai igaüks meist väljendada rahulikult ja empaatiaga oma tundeid ja kogemusi," lisati avalduses.

"Pärast segadusi, löödud haavu ja kannatusi tuleb aeg andestamiseks, haavade paranemiseks ja leppimiseks. See on tee, kannatlik ja aeg-ajalt raske, mida me oleme koos ühiselt otsustanud ette võtta," kinnitas kolmik.

Kunstnik Delphine Boel (52) sai pärast seitse aastat kestnud kohtuvaidlusi kinnituse, et endine kuningas on tema bioloogiline isa. Pärast DNA-testi, mis kinnitas Albert'i isadust, sai ta oktoobris printsessi tiitli. Ta võttis endale ka oma isa järgi uue perekonnanime Saxe-Cobourg.

Albert, kes loobus troonist kuus aastat tagasi oma vanima poja Philippe'i kasuks, keeldus kaua tunnistamast oma isadust Delphine Boeli suhtes ning oli keeldunud ka temaga kohtumast.

Kuningas Philippe'i, oma poolvennaga, oli Delphine kohtunud 15. oktoobril.

Albert II valitses aastail 1993-2013, loobudes seejärel troonist oma seadusliku poja Philippe'i, riigi praeguse monarhi kasuks.

Skulptor Boëlist räägiti kui Albert'i ebaseaduslikust tütrest alates aastast 1990ndatest, kuid alles mullu kohustas kohus endist valitsejat DNA proovi andma.

Boeli päritolu teema tõusis avalikkuses arutuse alla 1999. aastal pärast Paola biograafia avaldamist, milles väideti, et Albert'il oli pikka abieluväline suhe, millest talle sündis 1960ndatel tütar. Boeli sünniaasta on 1968.

Päeval, kui Albert II 2013. aastal trooni oma pojale loovutas, esines Boeli ema avalikkuses teatega, et tal oli Albertiga aastatel 1966 - 1984 armusuhe, millest sündis ka tütar.

Albert II on öelnud, et tal oli 1970. aastatel abuielukriis, kuid ta polnud varem tunnistanud, et tal oleks abieluväliseid lapsi. Boeli ema on paruness Sybille de Selys Longchamps.