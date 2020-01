Belgia eelmise kuninga Albert II DNA-test andis kinnituse, et tal on väljaspool abielu sündinud laps, teatas endise monarhi advokaat esmaspäeval, lõpetades sellega ligi kümme aastat kestnud vaidluse.

"Testid näitasid, et Albert on kunstnikuna tegutseva Delphine Boeli (Boëli) isa," ütles endise kuninga advokaat oma avalduses.

Albert, kes loobus troonist oma poja kasuks 2013. aastal, oli seni Boeli väiteid tõrjunud, kuid pidi mullu mais andma kohtu otsusele alludes DNA-testi.

Boel on öelnud, et soovib endiselt kuningalt lihtsalt isaduse omaksvõttu, mitte raha. Ta on noorem kui aastatel 1960-63 sündinud Albert'i kolm last kuninganna Paolaga. Praegune kuningas Philippe on Albert'i ja itaalia päritolu Paola vanim laps. Troonipäriluse reas järgmine on Philippe'i ja kuninganna Mathilde' 18-aastane tütar, printsess Elisabeth.

Boeli päritolu teema tõusis avalikkuses arutuse alla 1999. aastal pärast Paola biograafia avaldamist, milles väideti, et Albert'il oli pikka abieluväline suhe, millest talle sündis 1960ndatel tütar. Boeli sünniaasta on 1968.

Päeval, kui Albert II 2013. aastal trooni oma pojale loovutas, esines Boeli ema avalikkuses teatega, et tal oli Albertiga aastatel 1966 - 1984 armusuhe, millest sündis ka tütar.

Albert II on öelnud, et tal oli 1970. aastatel abuielukriis, kuid ta polnud varem tunnistanud, et tal oleks abieluväliseid lapsi. Boeli ema on paruness Sybille de Selys Longchamps.