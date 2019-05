"Kohtuistung toimus täna hommikul, kuid otsust tänasel istungil ei tehtud. Kohus jätkab kaasuse arutamist ning järgmine istung peaks toimuma kümne päeva jooksul," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots kolmapäeval ERR-ile.

"Meie konsul jätkab tihedat suhtlust kõikide osapoolte ja ametkondadega. Abistame firmat ja advokaate nii palju kui vôimalik, et juhtum kiirelt laheneks," lisas Toots.

Ta ütles, et ei soovi spekuleerida, millal kohtuotsus tuleb või milline on selle sisu, märkides ainult, et välisministeerium jälgib, et laevameeskonna õigused oleksid tagatud.

Venemaa võimud pidasid 10. mail Kaliningradi lähistel kinni Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks on neli Eesti kodanikku. Eelmisel nädalal esitati laeva kaptenile süüdistus ning kohtuistung määrati 29. maile.

Kalalaeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval Euroopa Liidu vetest püütud kala umbes 350 tonni, sellest Vene vetest püütud kala on 7,5 tonni.