Vene võimude poolt kinni peetud kalalaevalt Roxen on seaduslikult püütud last teisele laevale ümber laaditud ning Kaliningradis tegutseb Eesti konsul selle nimel, et alus saaks sadamast lahkuda.

"Konsul suhtleb laeva meeskonnaga ja omanikfirma esindajaga ning Venemaa võimudega," ütles välisminister Urmas Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Juhtumi osas ootab Eesti kohtuotsust. Millal see tuleb, on Reinsalu sõnul raske hinnata. "Loodame, et see tuleb lähemas tulevikus. Töötame selle nimel, et laev saaks Kaliningradist lahkuda," sõnas välisminister.

Venemaa võimud pidasid Kaliningradi lähistel kinni Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen kinni ülemöödunud nädalal, laeva meeskonnaks on Eesti kodanikud. Vene meedia väitel süüdistatakse Venemaa majandusvööndis kinni peetud laeva meeskonda kalastusreeglite rikkumises.

Kalalaeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu.