Riigi ja omavalitsusega sõlmitud lepingu kohaselt on Kohtla-Järve kolme senise gümnaasiumi - Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi ning 60/40 õppekavaga Järve vene gümnaasiumi ja Ahtme gümnaasiumi õpilastel õigus jätkata ka riigigümnaasiumis senise õppekavaga. Seega on vene koolide õpilastel õigus omandada senises mahus osa aineid vene keeles.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhi Hendrik Aguri sõnul antakse õpilastele võimalus soovi ja valmiduse korral õppida senisest suuremas mahus eesti keeles. "See, millises osakaalus hakkavad 11. ja 12. klasside õpilased aineid õppima, selgub pärast vestlusi õpilastega. Vestlused algasid 21. mail. Ületulevate klasside õpilastele on lubatud jätkata nende senise õppekava järgi, see kehtib ka keele valikute kohta. Seda lubadust kool peab. Küll aga on ületulevatel õpilastel soovi korral võimalus asuda senisest suuremas osakaalus või täismahus eestikeelsele õppele," ütles Agur.

"Kõikidest suletavatest gümnaasiumidest 11. ja 12. klassidesse tulevad õpilased on kutsutud tutvumisvestlusele. Vestluse positiivselt sooritanud õpilaste ja nende vanematega sõlmitakse hea tahte protokoll ning noored arvatakse õpilaskandidaadiks."

Kohtla-Järve riigigümnaasiumisse on vastuvõtt avatud 17. juunini ja pärast seda on selge, kui palju hakkab gümnasiste koolis õppima. "Vestluse positiivsete tulemustega läbinud õpilase, tema vanema ja kooli vahel sõlmitakse kolmepoolne hea tahte protokoll. Õpilaseks võetakse vastu kõik hea tahte protokolli sõlminud noored uue õppeaasta alguseks," sõnas direktor.

Kooli õppekava on loomisel ja see plaanitakse Hendrik Aguri sõnul kinnitada vahetult enne uue õppeaasta algust augustikuus.

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi 11. ja 12. klassi kandideerib 17. mai seisuga 217 õpilast.

Eesti õppekeelega koolist ehk Kohtla-Järve Järve gümnaasiumist soovib üle tulla 50 õpilast: 11. klassi 16 õpilast ja 12. klassi 34 õpilast. Praegu õpib seal 10. klassis 22 ja 11. klassis 36 õpilast.

Vene õppekeelega koolidest kandideerib 167 õpilast: 11. klassi 81 õpilast ja 12. klassi 86 õpilast (Kohtla-Järve Järve vene gümnaasium ja Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium). Praegu õpib nendes koolides 10. klassis 83 õpilast ning 11. klassis 88 õpilast.

10. klassi kandideerib 58 õpilast: eesti õppekeelega koolidest 20 õpilast, vene õppekeelega koolidest 37 õpilast, Soomest 1 õpilane.

Koolid, kust õpilased soovivad Kohtla-Järve riigigümnaasiumi 10. klassi tulla: Aseri kool, Jõhvi põhikool, Kohtla-Järve Järve gümnaasium, Kohtla-Järve Ahtme gümnaasium, Kohtla-Järve Järve vene gümnaasium, Kohtla-Järve slaavi põhikool, Kohtla-Järve Kesklinna põhikool, Kohtla-Järve Maleva põhikool, Kohtla-Järve Tammiku põhikool, Kohtla-Nõmme kool, Mäetaguse põhikool, Narva eesti gümnaasium, Tamsalu gümnaasium. Soome Vabariigist kooli kandideerida soovija puhul pole kooli märgitud.

Ainuüksi eestikeelse Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi 9. klassis õpib 46 õpilast ehk neist rohkem kui kaks kolmandikku pole seni veel otsustanud uue Kohtla-Järve riigigümnaasiumi kasuks. Äraootaval seisukohal on ka Kohtla-Järve venekeelsed koolide õpilased, sest vene koolides õpib 9. klassides 294 õpilast. Senise statistika põhjal on Kohtla-Järvel 9. klasside lõpetajatest gümnaasiumisse siirdunud umbes 60 protsenti.

Teises Virumaal tegutsevas riigigümnaasiumis, 2015. aastal avatud Jõhvi gümnaasiumis läheb sügisel 11. klassi 168 (100 protsenti eesti õppekeelega osakonnas 81 ja n-ö 80/20 osakonnas 87) ning 12. klassi 139 õpilast (vastavalt 46 ja 93 õpilast). Jõhvi gümnaasiumis on vastuvõtt avatud 9. juunini. Tänaseks oli kooli avaldanud 10. klassi soovi astuda üle 70 õpilase.