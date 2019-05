Sarnased tulemused on seda tähelepanuväärsemad, et uuringufirmad viisid küsitlused läbi erinevate metoodikatega ja erineval ajaperioodil. Turu-uuringute AS-i küsitluse tellija oli ERR, Emoril Postimees ning Norstatil Ühiskonnauuringute Instituut. Turu-uuringute küsitlus lõppes 11, Norstati oma neli ja Emori oma kolm päeva enne valimisi ehk ajaline eelis täpsuse osas peaks olema kahel viimasel.

Erinevused ilmnevad detailides. Turu-uuringute ja Norstati küsitluse järgi kogub napilt enim hääli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri, Emori prognoosi järgi Reformierakond. Samas ennustavad kõik kolm uuringufirmat, et mõlemad parteid saavad kaks mandaati.

Keskerakonnale näitab suurimat toetust Norstat (19,5 protsenti) ja madalamat Emor (17 protsenti). Turu-uuringute küsitlusest (mis tehti ajaliselt kõige varem) tasub aga välja tuua, et kui võtta aluseks küsitlusele vastanutest kindlalt valima minna lubajad, kukub Keskerakonna toetust 19 protsendilt 15-le. See peaks siiski olema piisav ühe mandaadi võtmiseks.

EKRE on valimiste lähenedes toetajaid tublisti kaotanud. Kui paari kuu eest lubasid küsitlused neile kahte kohta ja Martin Helme rääkis lausa kolmest mandaadist (tõsi, seda kontekstis kui Eesti saab seitse mandaati), siis nüüd prognoosivad uuringufirmad neile 11-12 protsenti toetust ja ühe mandaadi.

Muretsema peab EKRE-t panema aga asjaolu, et kui nende toetus on langemas, siis Isamaa oma tõusmas. Arvestades Isamaa jõulist valimiskampaaniat, küsitluste statistilise vea piire ning ka seda, et küsitlused lõppesid sõltuvalt uuringufirmast kolm kuni 11 päeva enne valimisi, ei ole välistatud, et Isamaa napsab lõpuspurdiga ise EKRE eest mandaadi.

Üksikkandidaat Raimond Kaljulaid omab kõrget, üheksa protsendi suurust toetust Emori küsitluses, Turu-uuringute ja Norstati omas on see kuus protsenti. Kaljulaid on võtnud toetajaid enim Reformierakonnalt, aga ka Keskerakonnalt.

Turu-uuringute küsitluses omab Kaljulaidiga võrdset toetust Eesti 200 nimekiri, teiste uuringufirmade küsitlustes on parlamendivälise partei toetus veidi madalam.

Isikutest kogub kolme uuringufirma üksmeelsel hinnangul enim toetust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja esinumber Marina Kaljurand. Kaljurannale prognoositakse toetust 17-st kuni 18,6 protsendini. Samas on teiste sotside nimekirjas kandideerijate toetus ühtlaselt nii madal, et kindlalt ei saa väita, kelle Kaljurand koos endaga sisse tooks.

Emori prognoosi järgi on populaarsuselt teine kandidaat Andrus Ansip (Reformierakond), Turu-uuringute järgi Yana Toom (Keskerakond). Norstati uuring näitab nappi edu Ansipile, kuid vahe Toomiga on statistilise vea piires.

Kui Turu-uuringute ja Norstati küsitlus on ühel meelel, et Urmas Paet kogub kuus protsenti toetust ja ta on sellega populaarsuselt viies kandidaat, siis Emor annab Paetile sarnaselt Kaljulaidiga üheksa protsenti toetust, mis oleks häälte TOP-is kolmanda-neljanda koha jagamine. Küll aga on kõik uuringufirmad ühel meelel, et Reformierakonnast pääseb teisena parlamenti Paet, mitte aga valimisn imekirjas temast eespool olev Taavi Rõivas.

Keskerakonna ridades parteituna kandideeriv Igor Gräzin kogub neli protsenti toetust. Pea sama suur on Isamaa esinumbri Riho Terrase toetus. Kui Eesti peaks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise järel saama ühe mandaadi europarlamendis juurde, siis peaks just Terras ja Gräzin olema need, kes on suurimad favoriidid sellele kohale juhul, kui esialgu saab Keskerakond ühe ja Isamaa jääb üldse mandaadita.

EKRE kandidaatidest kogub enim toetust mitte nimekirja eesotsas olevad Mart ja Martin Helme, vaid nimekirja viimane Jaak Madison. Siiski on uuringufirmade vahel tema isikliku häältesaagi osas üsna suured käärid - Madisonile prognoositakse 3,5-7 protsenti toetust.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Tulemused tehakse avalikuks eeldatavalt südaööl.