Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi ütles, et kui alkoholiaktsiisi langetamine 1. juulist tõepoolest teoks saaks, siis teeks see lõpu piirikaubandusele ning hinnad poodides langeksid.

Kalvi võttis uudise valitsusest vastu suure üllatusega, ent pidas alkoholiaktsiisi langetamist julgeks sammuks. Siiski on tema jaoks üleval veel kaks küsimust. "Kas need määrad leiavad kinnitust ja kas see kuupäev leiab kinnitust. Kas puht protseduuriliselt on teostatav, et nii kiiresti see langus jõustatakse," ütles Kalvi ERR-ile.

"Kui vaadata suuremat pilti, siis on see selle valitsuse poolt äärmiselt mehine samm. Rääkides kangest alkoholist langetatakse aktsiisid sisuliselt Lätiga ühele tasemele. Ja loomulikult paneb see ka rasvase punkti Läti piirikaubandusele," kommenteeris Kalvi.

Kalvi sõnul tooks alkoholiaktsiisi langetamine Liviko toodetes kindlasti hinnalanguse.

"Aktsiis on ju täna sisuliselt Eestis üks alkoholi hinna komponentidest. Kui meie tootjana väljastame kauba vabasse ringlusesse, siis kohe see aktsiis ka tootele juurde arvutatakse. Nii, et loomulikult see kajastub hindade langemises," sõnas Kalvi.

Kalvi sõnul peab siiski arvestama üleminekuajaga, sest kaupmeestel on laos varu senise, 25 protsenti kõrgema aktsiisimääraga kaupa.

"See maks on muutunud toote omahinna komponendiks ja alkoholi käibeid ja mahte arvestades käib jutt päris suurtest summadest, keegi seda lihtsalt korstnasse ei kirjuta.

See tähendaks Kalvi sõnul tootjatele sadades tuhandetes eurodes kahjusid, sest riigile maks senise aktsiisimäära järgi juba makstud.

Seda, et hinnalangus tarbijateni ei jõua, Kalvi ei usu. "Ma arvan, et kui langetamise määr on 25 protsenti, siis Eestis on siiski päris korralik konkurents ja seda, et kaupmehed ja tootjad üritaksid seda aktsiisierinevust enda marginaali sisse kirjutada, seda ma ei pea realistlikuks," lausus Kalvi.