Kaljurand: valitsus on mõrane ja seda hoitakse jõuga koos

Euroopa Parlamendi valimistel üle 65 000 hääle kogunud sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand kinnitas, et ta ei jäta Brüsselisse minnes Eesti sisepoliitikat maha. Praegune valitsus on tema hinnangul mõrane ja seda hoitakse jõuga koos.

Kaljurand rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et talle läheb ka Brüsselis olles korda see, mis Eestis toimub ning ta kandideerib seetõttu ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatusse. "See, mis Eestis toimub, läheb mulle korda. Ma ei eemaldu sellest, ma jälgin seda, kui saan kaasa rääkida, räägin kaasa," ütles ta.

Saatejuht küsis seepeale Kaljurannalt, kas Jüri Ratase (Keskerakond) valitsus saab lõpuks ree peale. Kaljurand tõdes, et algus on olnud konarlik.

"Konarlik selles mõttes, et kord vabandatakse EKRE eest, siis ei vabandata. Nüüd ma vaatan, et peaminister lausa asendab IT-ministrit, kes ei sõida G20 IT-ministrite kohtumisele Jaapanisse, kuna olevat välja öelnud, et tema püüab sõita nii vähe kui võimalik ja räägib igal pool eesti keeles," kommenteeris Kaljurand.

"Kui sa võtad vastu ministriportfelli, siis on mingisugused asjad, millega tuleb arvestada. Ja jällegi, on olemas nõunikud, on olemas eksperdid. Keegi ei eeldagi, et paar nädalat ametis olnud IT-minister oskab vastata kõigile küsimustele, aga mina oleksin eeldanud, et ta läheb esimene kord ja kohtub oma kolleegidega, tutvustab ennast, teeb esimesed jutuajamised, räägib Eestist," lisas ta.

See on Kaljuranna hinnangul juba mitmes mõra valitsuse tegevuses.

"Neid mõrasid tuleb igalt poolt. Nüüd me näeme RES-i kokkupanemist. Kas minnakse siis alkoaktsiisi langetamise teed? Kui minnakse, kust tõstetakse pensioneid? Kust tuleb see raha? Kas hakatakse laenu võtma? Kas muudetakse seadust? Ja muudetakse finantsdistsipliin paindlikumaks?" arutles Kaljurand.

Ka see, et vaatamata varasemale kokkuleppele ei tõsteta teaduse rahastamist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), näitab Kaljuranna hinnangul seda, et valitsus praegusel kujul ei tööta.

"Kui kaua see valitsus püsib, ma ei oska ennustada, aga ta on mõrane. Teda hoitakse jõuga koos ja see torkab igalt poolt silma," märkis ta.

Rääkides koostööst Euroopa Parlamenti valitud teiste Eesti saadikutega, ütles Kaljurand, et ilmselt ei teki tal probleeme koostöös reformierakondlaste Andrus Ansipi ja Urmas Paetiga. Samas ei usu Kaljurand, et ta nendega siiski kõigis teemades üksmeelel on.

Kaljuranna hinnangul saab ta Keskerakonna saadiku Yana Toomiga teha mõnes küsimuses koostööd, kuigi maailmavaated on erinevad.

"Yana Toomiga - ma kuulsin, kuidas ta rääkis, kuidas me kõik kuuekesi hakkame koostööd tegema. Sõltub. Kui see on nüüd nendel tingimustel ja nii nagu tema seda tahab, ma ei ole kindel, et ma teda alati toetan. Meenub kohe Assadi külastamine, mis minu arvates oli diplomaatiline viga. /.../ Ma arvan, et me saame teha koostööd mõnes küsimuses, aga me läheme sinna oma maailmavaadetega," selgitas ta.

Koostööd EKRE saadiku Jaak Madisoniga on Kaljurannal enda sõnul raske ette kujutada, eelkõige sellepärast, et EKRE on lubanud liituda Marine Le Peni ja Matteo Salvini loodava blokiga.

"Ta võib ju rääkida, et nad ei tee koostööd Vene-suunalise välispoliitika osas jne, aga EKRE-l ikkagi seda selgroogu nagu poolakatel, ei olnud. Poola Õiguse ja Õigluse partei ütles selgelt, et nad ei liitu parempoolsetega, kellel on nii Vene-sõbralik välispoliitika. Meie EKRE-l seda selgroogu ei ole," rääkis Kaljurand.