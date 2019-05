Kuivõrd Taani ja Poola said kokkuleppele, et Läänemere põhja rajatava Nord Stream 2 gaasitoru potentsiaalse asukohana võib uurida ka Bornholmi saarest kagusse jäävat trassi, on gaasitoru arendaja seda alternatiivi uurima asunud. Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni järgi on vajalik ka Eesti arvamus.