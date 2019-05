Nii USA, Ukraina kui ka mitmed Euroopa Liidu riigid on Venemaalt läbi Läänemere Saksamaale ehitavatat gaasijuhtmeprojekti teravalt kritiseerinud ning rõhutanud, et see ohustab nii Euroopa julgeolekut kui ka energiasõltumatust. Projekti vastu on olnud ka Euroopa Komisjon, sest Brüsseli hinnangul pole Nord Stream 2 kooskõlas EL-i energiapoliitika eesmärkidega.

Peamiseks etteheiteks on see, et Nord Stream 2 teostumine suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasitarnetest. Samuti vabastaks see Moskva vajadusest gaasi Ukraina kaudu tarnida, mis omakorda annaks Venemaale vabamad käed Ukraina-vastasteks sammudeks.

Eelnõu esitajateks on vabariiklased Ted Cruz, John Barrasso ja Tom Cotton ning demokraat Jeanne Shaheen. Seega on eelnõul rohkelt võimalikke toetajaid mõlemast USA suurparteist, vahendas Reuters.

Algatus näeb ette, et Nord Stream 2 rajamisega seotud ettevõtete ja üksikisikute suhtes kehtestataks finantssanktsioone ja reisikeelde.

Eelnõu vajab seaduseks saamiseks heakskiitu nii senatilt kui ka esindajatekojalt. Samuti peab selle allkirjastama president Donald Trump, kes on varem Saksamaad korduvalt Nord Stream 2 asjus kritiseerinud. Näiteks ütles Trump 2018. aasta suvel, et Saksamaa on gaasitarnete tõttu Venemaa pantvangiks.

11 miljardi euro suurust Nord Stream 2 projekti juhib Venemaa riiklik gaasikontsern Gazprom ning rahastamises osalevad ka Unper ja BASF-i tütarfirma Wintershall Saksamaal, Briti-Hollandi Shell, Austria OMV ja Prantsuse Engie.

Lisaks geopoliitilistele argumentidele tuleneb Washingtoni vastumeelsus Nord Stream 2 projekti suhtes sellest, et USA soovib Euroopale müüa oma veeldatud maagaasi (LNG).