Nord Stream 2 AG saatis aprillis kirja Euroopa Komisjoni esimehele Jean-Claude Junckerile, paludes ametlikku kinnitust, et vaatamata gaasidirektiivi muutmisele ei rakendata Nord Stream 2-e puhul halvemaid tingimusi kui teiste sarnaste gaasijuhtmete puhul, mis Euroopa Liitu gaasi tarnivad, ja investeeringud millesse tehti enne gaasidirektiivi muutmist.

Nord Stream 2 märkis, et kiri on teavitus, mis saadeti energhiaharta 26. artikli alusel: "Ettevõte Nord Stream 2 austab EL-i seadusi ja rahvusvahelist õigust ning leiab, et neid tuleb rakendada projekti suhtes kohasel viisil, sh puutuvalt õiguspäraste ootuste kaitsmise ning diskrimineerimise lubamatuse aluspõhimõtteid."

Kirjas märgiti, et uuendatud gaasidirektiivi mõju alla langeb Nord Stream 2 Saksamaa territoriaalvetesse jääv osa.

"Muudetud gaasidirektiivi artikkel 49a näeb ette vana seaduse toime osalise peatamise võimaluse meregaasijuhtmete puhul, mis lõpetati enne 2019. aasta suvel oodatavat uute sätete jõustumist. Nord Stream 2 võimaldab EL-i liikmesriikidel mitte rakendada gaasidirektiivi võtmesätteid omandiõiguste jagamise, kolmanda poole ligipääsu tagamise ja tariifide reguleerimise kohta," märgitakse teates.

Euroopa Komisjoni avalduste kohaselt on toime osalise peatamise aluseks vajadus "võtta arvesse olemasolevate operaatorite õigustatud ootusi, samuti tõsiasja, et EL-is puudusid varem kolmandate riikide gaasijuhtmete kohta käivad üksikasjalikud reeglid." 2015. aastast on üksi Nord Stream 2-e kapitalimahutused gaasijuhtme projekteerimisse ja ehitamisse olnud rohkem kui 5,8 miljardit eurot.

"Kui Euroopa Komisjon esitas muudatused menetlemiseks, öeldi üheselt, et Nord Stream 2 on ainus tööjärgus olev projekt. Kui Nord Stream 2 puhul ei kasutata samasugust õigusrežiimi kui muude sarnaste torujuhtmete puhul, investeeringud millesse tehti enne gaasidirektiivi muutmist, on see rahvusvahelise ja EL-i õiguse rikkumine, sh eiratakse EL-i energiaharta kohustusi ettevõtte Nord Stream 2 kui investori suhtes. EL-ist oleks alusetu ja ebaõiglane muuta gaasidirektiivi selliselt, et see mõjutaks oluliselt ainult Nord Stream 2-e, vabastades toime osalise peatamisega nende reeglite täitmisest muud EL-i gaasi tarnivad meregaasijuhtmed," kirjutas Nord Stream 2 AG.

"Ülaltoodust lähtudes tõstab ettevõte Nord Stream 2 selle küsimuse juba praegu, saamaks EL-ilt õigeaegse ametliku selgituse, et Nord Stream 2-e suhtes rakendatakse tingimusi, mis ei ole halvemad kui muudel taolistel EL-i gaasi tarnivatel gaasijuhtmetel, investeeringud millesse olid juba tehtud ja võivad nõuda seaduse toime osalist peatamist," rõhutas operaator.