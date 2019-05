"Uus direktiiv annab Euroopa Komisjonile rohkem võimalusi vastuolekuks, kuid ta ei saa seda tõkestada," ütles kantsler Handelsblatti teatel kolmapäeva õhtul Ravensburgis ühel üritusel.

"Projektil on suurem jagu labasid olemas," märkis ta.

Merkeli sõnul säilitatakse seejuures gaasitransiit läbi Ukraina, mis "peab jääma transiitriigiks Nord Sream 2-st hoolimata".

Saksa valitsusjuht kavatseb arutada küsimust Ukraina tulevase presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja on juba arutanud Vene presidendi Vladimir Putiniga.

"Siin andsin ma sõna," ütles kantsler.

Euroopa Rahvapartei esinumber Euroopa Parlamendi valimistel Manfred Weber, kes kuulub sarnaselt Merkelile Saksamaa Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), ütles, et Euroopa Komisjoni presidendiks valimisel korral hakkab ta taotlema projekti peatamist.

Merkeli sõnul kõlas Weberi suust Ida-Euroopa riikide hirm. "Kuid tervikuna arvan ma, et see projekt on õigustatud," ütles kantsler.