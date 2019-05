Shanahan: USA pani Iraani-ohu "ootele"

"Ma arvan, et meie sammud on olnud väga mõistlikud ja me oleme ameeriklaste ründamise võimaluse ootele pannud," ütles Shanahan enne seadusandjate Pärsia lahe pingetest teavitamist.

"Ma ütleksin, et praegusel perioodil on oht suur ja meie ülesanne on kindlustada, et iraanlased ei teeks mingit valearvestust," lisas ta.

USA senaator ähvardas Iraani ülekaaluka sõjalise vastusega

President Donald Trumpile lähedal seisev USA senaator ütles esmaspäeval, et Iraan on hiljutiste julgeolekualaste vahejuhtumite taga Lähis-Idas, ja kutsus andma "ülekaalukat sõjalist vastust" USA huvide vastu astutavatele sammudele.

Senaator Lindsey Graham ütles, et Ühendriikide riikliku julgeoleku nõunik John Bolton teavitas teda pingetest Teheraniga.

"On selge, et viimastel nädalatel on Iraan rünnanud teiste riikide torusid ja laevasid ning loonud ähvarduste voo Ameerika huvide vastu Iraagis," säutsus Graham.

"Kui Iraani ähvardused Ameerika personali ja huvide vastu ellu viiakse, peame me andma ülekaaluka sõjalise vastuse," kirjutas Lõuna-Carolina osariigi vabariiklane.

Demokraadist esindajatekoja liige Ruben Gallego ütles, et ta on näinud samu luureandmeid ja, et Grahami öeldu ei vasta tõele.

"See ei ole see, mida öeldakse. See on täielik informatsiooni kallutamine, et teha järeldus, mida ta enda ja meedia jaoks tahab," säutsus Gallego.

USA ja Iraani suhted jahenesid ja teravnesid eelmisel aastal, kui Trump teatas otsusest lahkuda Teherani ja maailma juhtriikide vahel 2015. aastal sõlmitud tuumaleppest ja taaskehtestas sanktsioonid.

Sel kuul teatas Washington täiendavate majandusmeetmete rakendamisest Iraani vastu ning otsusest saata Pärsia lahe piirkonda lennukikandja lahingurühm, B-52 pommitajad ja raketipatarei Patriot.

Iraan on omakorda teatanud, et peatab mõnede endale mitmepoolse tuumaleppega võetud kohustuste täitmise.

Trump andis pühapäeval mõista, et islamivabariik hävitatakse, kui see peaks USA huve ründama.

Pompeo: Iraani seotus Pärsia lahe intsidentidega on väga võimalik

Väga võimalik, et Iraan on süüdi Pärsia lahe naftahuvide saboteerimises, ütles USA välisminister Mike Pompeo teisipäeval seadusandjatega kohtuma valmistudes.

Ta hoiatas siiski, et Ühendriigid ei ole veel jõudnud viimase aja mõistatuslike sabotaažijuhtumite ega droonirünnakute kohta lõplikule järeldusele, millega avalikkuse ette tulla.

"Kuid arvestades kõiki viimase kümnendi piirkondlikke konflikte ja nende rünnakute vormi tundub üsna võimalik, et nende taga on Iraan," sõnas ta.

Välisminister rõhutas, et kõige tähtsam on jätkata samme, mis kaitsevad Ühendriikide huve ja heidutavad Iraani loobuma käitumisest, mis kätkeb endas olukorra halvenemise, näiteks toornafta hinnatõusu võimalust.

Jeemeni šiiamässulised huthid, keda toetab Iraan, võtsid eelmisel nädalal omaks droonirünnaku Saudi Araabia naftatorule. Saudid on osalised Jeemeni valitsuse poolel võitlevas koalitsioonis, kes on teinud alates 2015. aastast Jeemenis ohvriterohkeid rünnakuid.

USA president Donald Trump hoiatas esmaspäeval, et "kui Iraan tahab võidelda, tähendab see Iraani ametlikku lõppu". Ta lisas aga, et Iraanist lähtuv oht USA huvidele ei ole kuigi suur.

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif reageeris Trumpile esmaspäeval, soovitades mitte kunagi Iraani ähvardada.

"Püüa austada - see toimib!" ütles ta.

Iraani suursaadik Majid Takht Ravanchi kutsus ÜRO peasekretäri António Guterrest ja ÜRO Julgeolekunõukogu astuma samme, et takistada kriisi väljumist kontrolli alt.

ÜRO on mures pingete süvenemise pärast USA ja Iraani vahel

ÜRO väljendas esmaspäeval muret üha süvenevate pingete pärast USA ja Iraani suhetes ning kutsus neid retoorikat tagasi tõmbama.

Üleskutse järgnes USA presidendi Donald Trumpi pühapäevasele hoiatusele, et Iraani rünnak tähendaks selle riigi lõppu.

"Me oleme mures kasvava retoorika pärast," ütles ÜRO kõneisik Stephane Dujarric. "Me kutsume kõiki osapooli vähendama retoorikat."

ÜRO ametnikud on kontaktis USA ja Iraaniga erinevatel tasanditel, et püüda olukorda rahustada, ütles Dujarric, kuid ei andnud täpsemat teavet nende kõneluste kohta.