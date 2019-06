Pompeo: USA lootused Hiina ühiskonna avatumaks muutumisest on luhtunud

USA välisminister Mike Pompeo ütles esmaspäeval Tiananmeni veresauna 30. aastapäeva eelõhtul, et Washington on kaotanud sellele järgnenud 30 aasta jooksul lootuse näha Hiina ühiskonna avatumaks muutumist ja inimõiguste austamist riiigis.

4. juunil möödub 30 aastat 1989. aasta veristest sündmustest - Hiina võimud saatsid tankid ja sõdurid suruma maha Pekingis Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakul toimunud demokraatiameelseid proteste. Surma said sajad või isegi tuhanded inimesed.

"Järgnenud aastakümnete jooksul lootsid Ühendriigid, et Hiina lõimimine rahvusvahelisse süsteemi viiks avatuma, sallivama ühiskonnani. Need lootused on luhtunud," lausus Pompeo.

"Täna on Hiina kodanikele osaks saamas uus kuritarvituste laine, eriti Xinjiangis, kus Kommunistliku Partei juhtkond püüab metoodiliselt lämmatada uiguuride kultuuri ja juurida välja islamiusku," sõnas ta.

USA välisminister kasutas saabuvat tähtpäeva ka selleks, et ärgitada Hiinat vabastama poliitvange ja kõiki, kes püüavad kasutada oma põhiõigusi ja -vabadusi.

"Me kutsume Hiina valitsust esitama täielikku ülevaadet tapetutest või kadunuks jäänutest, et pakkuda lohutust selle sünge ajaloopeatüki paljudele ohvritele," ütles Pompeo.

Demokraatlikke reforme nõudnud protestidest ja nende jõhkrast mahasurumisest rääkimine on Hiinas tabu. Igal aastal peetakse enne aastapäeva kinni hulk aktiviste, advokaate ja ajakirjanikke.