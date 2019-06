Nahlese sõnul tahtis ta luua selgust pärast seda, kui viimastel nädalatel on seatud kahtluse alla tema võime erakonda juhtida, mis näitab parteiliikmete toetuse puudumist.

Esinaise sõnul tahab ta tagasiastumisega tagada, et tema mantlipärija leitakse korrapärasel viisil.

Nahles astub tagasi ka SPD parlamendifraktsiooni eesotsast.

SPD jäi mais Euroopa Parlamendi valimistel Saksamaal kantsler Angela Merkeli paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja roheliste järel kolmandaks. Tegemist oli erakonna halvima tulemusega europarlamendi valimistel.

Saksamaal seisavad septembris valimised kolmel võtmetähtsusega liidumaal ning SPD kavatses esialgu oma partnerluse CDU-CSU-ga üle vaadata sügisel.

Kuid nüüd teatas 48-aastane Nahles teisipäevaks kavandatud parlamendi juhtkonna valimiste eel, et loobub nii parteijuhi kui parlamendifraktsiooni juhi ametist.

"Arutelud parlamendifraktsioonis ja ulatuslik tagasiside erakonnas näitasid mulle, et mul ei ole enam vajalikku toetust nendes ametites jätkamiseks," on öeldud Nahlese avalduses.

Üks SPD juhtivaid liikmeid Harald Christ ütles ajalehele Bild, et parteijuhi otsus seab koalitsiooni tuleviku tõsisesse ohtu.

"Kõigile neile, kes on täna õnnelikud: see on suur kaotus Saksa poliitikale. Nahles seisab GroKo (suure koalitsiooni) säilimise eest, mille stabiilsus on nüüd kahtluse all," lausus ta.