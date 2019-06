Sutteri sõnul võib koondamise vajadus selguda septembriks

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et täiendav koondamise vajadus võib selguda septembriks.

Sutter ütles "Aktuaalsele kaamerale", et elektirjaamad töötavad praegu minimaalrežiimil. Ta ei täpsustanud, mitut energiablokki energeetikafirma töös hoiab.

"Me oleme selle aastaga juba koondanud peaaegu 500 inimest, aasta algusest. Ja tegelikult see suhteliselt karm ja ebavõrdne turuolukord, mis meil siin Vene elektriga, maksuvaba elektriga konkureerides vastu vaatab, näitab seda, et meil võib olla vaja veel aasta lõpuni inimesi koondada," rääkis Sutter.

"Aga siiski on suvi ees. Inimesed saavad puhata. Kasutame ära korralised puhkused, kui vaja võib-olla veel suve lõpus ka mingil määral sundpuhkused ja siis katsume septembriks jõuda sinna välja, et kas meil on vaja veel koondada või mitte," lisas ta.