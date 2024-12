Trump osaleb nädalavahetusel Notre-Dame'i taasavamisel

Trump teatas esmaspäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et sõidab Pariisi osalemaks seal laupäeval toimuval Notre-Dame'i katedraali taasavamisel.

Novembri algul peetud valimised võitnud Trump, kes peaks ametisse astuma 20. jaanuaril, kiitis esmaspäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni valitsust.

"President Emmanuel Macron on teinud suurepärast tööd, tagades, et Notre Dame'i hiilgus on taastatud ja veelgi enam. See on väga eriline päev kõigi jaoks!" kirjutas Trump.

Prantsuse valitsus kutsus Trumpi laupäevasele taasavamistseremooniale ja tema meeskond on pidanud reisi üle Macroni bürooga läbirääkimisi, ütles asjaga kursis olev allikas uudisteagentuurile Reuters.

Trumpi üleminekumeeskond ei vastanud kohe küsimustele, kas tulevane president kohtub Pariisis ka teiste välisriikide liidritega.

Trumpi kavandatud visiit leiab aset keset poliitilisi segadusi Prantsusmaal, kus valitsust ähvardab selle nädala lõpus langemine, kuna nii parem- kui vasakpoolsed parteid esitasid esmaspäeval peaminister Michel Barnier' vastu umbusaldusavalduse.

Gooti arhitektuuri meistriteos, Notre-Dame'i katedraal, on üks Prantsuse pealinna armastatumaid ja külastatumaid vaatamisväärsusi. Pärast 2019. aasta aprillis toimunud põlengut restaureeritud kirik avab oma uksed turistidele ja usklikele selle nädala lõpus.

Restaureerimistööd läksid maksma ligi 700 miljonit eurot ning selleks saabus annetusi rohkem kui 100 maailma riigist.