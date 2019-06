Ilves loobus kommenteerimast Eesti valimist ÜRO Julgeolekunõukokku

"Tänan ettepaneku eest. Paraku ei anna tihe ajakava Toomas Hendrik Ilvesele võimalust kommentaariks," kirjutas Ilvese esindaja Urve Eslas ERR-ile vastuseks Ilvese e-aadressile saadetud palvele kommenteerida Eesti edu reedel toimunud valimistel.

Samas oli Ilves ka laupäeval aktiivne sotsiaalmeediavõrgustikus Twitter, kus ta on lõuna paiku teinud mitmeid postitusi.

Ilves oli aastatel 2006 - 2011 Eesti president, kuid ta väljendas korduvalt skepsist valitsuse otsuse suhtes esitada Eesti kandidatuur ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale.

"Ma isiklikult ei näe seda kui väljakutset. Ülejõukäiv põhineb sellel, et ma tean, mis seal on vaja teha ja ma olen endiselt veendunud, et kuna alalistel liikmetel on vetoõigus, siis mul jääb arusaamatuks, mida me suudame seal saavutada, mis võiks olla Eestile oluline," ütles Ilves 2016. aasta mais ERR-ile. Ilves lisas, et Eestil on olulisemaid väljakutseid kui julgeolekunõukogu liikmesus. "See pigem kuulub sinna ajastusse, kus oli nüüd tühi tunne, et nüüd me oleme saanud NATO-sse, nüüd me oleme saanud Euroopa Liitu, et mis on meie järgmine suur väljakutse. Ma arvan, et Eesti riigi suur väljakutse on sellises turbulentsis nagu on praegu Euroopa Liit, nagu on NATO, on, et meile ei tehta liiga," rõhutas president.

Eesti praegune suursaadik ÜRO-s Sven Jürgenson oli aastatel 2006–2010 president Ilvese välisnõunik.