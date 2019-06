"Saint Vincent ja Grenadiinid ning Vietnam on Lääne poliitika suhtes ÜRO-s üsna kahtlustavad ning tõenäoliselt joonduvad nad Hiina ja Venemaa taha," ütles ÜRO rahvusvahelise kriisigrupi direktor Richard Gowan. "Lääneriikide diplomaadid usuvad, et neil muutub resolutsioonide vastuvõtmiseks vajalik häälte kokkusaamine raskemaks," lisas Gowan, kelle sõnu vahendasid Hiina globaalse televõrgu veebisait CGTN.com ja Singapuris tegutsev Kagu-Aasia uudisteagentuur Channel NewsAsia.

Selline areng võib tähendada, et USA-l on raske leida toetust oma seisukohtadele Venezuela, Iraani või Süüria suhtes, märkis SGTN.com.

Reedel valis ÜRO Peaassamblee aastateks 2020-2021 Julgeolekunõukogu mittealalisteks liikmeteks Eesti, Vietnami, Tuneesia, Nigeri ning Kariibi mere ja Atlandi ookeani piiril Väikeste Antillide saarestikus asuva saareriigi Saint Vincent ja Grenadiinid.

Gowan on laialt tsiteeritav ÜRO sise-elu ekspert, tema põhihuvi on ÜRO Julgeolekunõukogu, rahuoperatsioonid, konfliktiennetus ja ka Euroopa julgeolek. Kuni tänavu märtsini oli ta poliitikauuringute vanemteadur Ühinenud Rahvaste ülikoolis, ta on ka Euroopa Välissuhete instituudi analüütik.

Eesti alustab tööd ÜRO Julgeolekunõukogus 2020. aastal koos nelja reedel valitud uue liikmega, kellega ollakse liikmed kuni 2021. aasta lõpuni. Viie alalise liikme USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina kõrval jätkavad 2020. aastal Belgia, Saksamaa, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. 2020. aasta valimistel valitakse järgmised viis liiget perioodiks 2021–2022.