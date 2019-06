Video: Eesti presidendi pöördumine ÜRO hääletuse puhul

Ma arvan, et Martin Helmel on õigus, et teadlaste streik ja meeleavaldused olid ülereageerimine, aga kui kuuldakse üksnes kõige reljeefsemaid sõnavõtte, ei jää teadlastelgi midagi muud üle, leiab Vikerraadio päevakommentaaris Mari-Liis Jakobson.