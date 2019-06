Rohemäe rääkis "Terevisiooni" otselülituses New Yorgist, et Eesti esinduse liikmete kinnitusel ei ole kuni lõpuni päris selge, kas Eesti saab selle koha või mitte. "Esinduse liikmed ja saadik ÜRO juures ütlevad seda, et seis on hea, nii palju, kui neile on kirjalikke lubadusi antud, siis tundub, et me oleme oma konkurendist Rumeeniast ees. Aga kuna hääletus on salajane, siis me kunagi ei tea, kas need lubadused ka tegelikult peavad, kui suur on see kaoprotsent," rääkis Rohemäe.

Tõenäoliselt Eesti esimeses voorus kohe valituks ei saa ning otsustavaks saavad järgmised voorud. Rohemäe rõhutas, et kampaaniat tehakse veel ka vahetult hääletuse eel saalis. Eesti esinduse liikmed ja ka president Kersti Kaljulaid on öelnud, et nad on saalis ning niipea, kui esimene hääletus on ära olnud, minnakse laiali ja hakatakse rääkima, üritatakse ikka veel veenda inimesi Eesti poolt hääletama. "Töö käib tõesti viimase hetkeni. Enne, kui ei ole midagi teada, siis töö ei lõppe," kinnitas Rohemäe.

Reedel võib Eestist saada ÜRO julgeolekunõukogu mittealaline liige. Eesti konkurent on Rumeenia, kes keskendub peamiselt Aafrika riikide hääletele. Eesti tugevuseks on aga väiksus ja kübervaldkond, ütles president Kersti Kaljulaid New Yorgis ERR-ile antud intervjuus.

Julgeolekunõukogusse valitakse seekord viis mittealalist liiget. Eesti kandideerib Rumeeniaga Ida-Euroopa grupis ja see on ainukene tõsine konkurents.

Eesti diplomaadid loodavad, et otsuseni jõutakse hiljemalt teises hääletusvoorus. 193 riiki hääletavad aga nii kaua, kuni üks riik saab kahe kolmandikulise enamuse.